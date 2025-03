Rio (†) schickt Mama HealthyMandy aktuell viele Zeichen

Vor über zwei Jahren verlor HealthyMandy (30) ihren ersten Sohn Rio, der an einer schweren Autoimmunkrankheit litt. Den Kleinen konnten sie und ihr Mann FitnessOskar (34) leider nie mit nach Hause nehmen. Doch Mandy ist in Gedanken immer bei ihrem Sohn. Und momentan bekommt die Influencerin viele Zeichen von ihrem verstorbenen Kind. "Ich bekomme seit Wochen, seit Monaten so krasse Zeichen von Rio. Auch als wir nach Hause geflogen sind, in den Himmel geflogen. Da schaue ich auf die Uhr und es war 19:14 Uhr. Ich habe so eine Gänsehaut bekommen", berichtet Mandy nun in ihrer Instagram-Story.

In ein paar Tagen steht bezüglich Rio auch ein besonderer Termin für Mandy an. "Vor ein paar Wochen habe ich mir einen Termin bei einem Medium geben lassen. [...] Es ist auch ein Medium, das Kontakt zu Engeln aufnimmt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwarten wird, ich bin sehr gespannt", verrät Mandy ihrer Community zu ihrem Vorhaben. Sie hoffe, so mit Rio in Kontakt treten zu können, besonders da sie das Gefühl habe, dass er ihr etwas sagen wolle. "Ich fühle das einfach und dieses Gefühl habe ich, seitdem ich Rio das letzte Mal wach gesehen habe", erklärt sie weiter.

Nach Rios Verlust wurden Mandy und Oskar im vergangenen Mai zum zweiten Mal Eltern. Sie bekamen wieder einen Jungen und dieser wurde gesund und munter geboren. "Hallo, kleiner Schatz. Schön, dass du da bist. Mama und Papa werden dich für immer beschützen!", freuten sich die stolzen Eltern damals im Netz. Den Namen ihres Nachwuchses behalten sie bis heute für sich.

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und Healthy Mandy mit ihrem Sohn Rio

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Sohn, 2025