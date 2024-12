So war der zweite Todestag von Sohn Rio für HealthyMandy

HealthyMandy (30) hat auf Instagram bewegende Worte anlässlich des zweiten Todestages ihres Sohnes Rio geteilt. Am 9. Dezember gedachte die Influencerin gemeinsam mit ihrem Ehemann FitnessOskar (34) des schweren Verlusts, der ihr Leben für immer veränderte. In einem emotionalen Post schrieb Mandy: "Mein geliebtes Kind. Wie jeden verdammten Tag habe ich an dich gedacht. Der 9. Dezember, ein Tag, bei dem ich mir so oft wünsche, dass es ihn niemals gegeben hätte."

In ihrer Story sprach die 30-Jährige offen darüber, wie sie und Oskar diesen schmerzhaften Tag erlebt haben. Sie gestand ihren Fans: "Ich hatte Wochen und Monate Angst vor dem Tag. Aber Oskar hat es gestern gut gesagt: 'Es ist eher die Angst vor der Angst.'" Obwohl sie dachte, es würde schlimmer werden, fühlte er sich an wie jeder andere Tag, an dem ihnen ihr Sohn Rio fehle. "Es ist jeden Tag schrecklich und schlimm und es tut einfach weh, dass Rio nicht da ist", sagte die Influencerin traurig.

Rio kam im Sommer 2022 auf die Welt und litt seit seiner Geburt an einer schwerwiegenden Autoimmunkrankheit. Im Dezember 2022 musste das Paar Abschied von seinem Sohn nehmen. Trotz ihres tragischen Verlusts gaben Mandy und Oskar ihren Kinderwunsch nicht auf – und das mit Erfolg. Denn im Mai dieses Jahres hat es geklappt: Ihr kleiner Sohn kam gesund und munter zur Welt. "Hallo, kleiner Schatz. Schön, dass du da bist. Mama und Papa werden dich für immer beschützen", verkündete die Influencerin damals glücklich auf Social-Media.

Instagram / fitnessoskar HealthyMandy im Dezember 2024

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar, Blogger

