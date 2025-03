Starttermin steht: Alle Infos zur "Das Supertalent"-Staffel

Bereits seit 2007 dürfen Menschen mit besonderen Talenten diese vor dem großen Publikum bei Das Supertalent unter Beweis stellen – und auch in diesem Jahr geht es wieder rund. Wie der Sender RTL nun gegenüber dem Presseportal bekannt gibt, steht der Starttermin auch schon fest: Ab dem 5. April läuft die Show immer samstags zur Primetime auf RTL. Eine Woche vorab kann man die einzelnen Folgen allerdings auch schon auf dem Streaming-Service RTL+ sehen. Wie außerdem angeteasert wird, vergibt die Jury schon in der allerersten Folge den goldenen Buzzer, der einen Kandidaten auf direktem Wege ins Finale schickt – und das gleich zweimal!

Am Jurypult sitzen in diesem Jahr die alteingesessene Jury-Legende Dieter Bohlen (71), Model und Entertainer Bruce Darnell (67), Profitänzerin Ekaterina Leonova (37) und TV-Neuling Tony Bauer (29). Letzterer ist eine ziemliche Überraschung, denn der Comedian hatte erst im vergangenen Jahr als Teilnehmer von Let's Dance erstmals Fernsehluft geschnuppert: Die Tanzshow konnte er zwar nicht gewinnen, doch er ging dennoch als Sieger der Herzen und Zuschauerliebling aus der Staffel hervor. Die vier Jurymitglieder werden darüber entscheiden, wer am Ende mit dem Preisgeld von 50.000 Euro die Show verlassen wird, während Victoria Swarovski (31) und Jens "Knossi" Knossalla (38) als Moderatoren-Duo durch die Abende führen.

Natürlich stehen bei "Das Supertalent" die Kandidaten im Fokus – doch auch für Tony ist die Show und seine Rolle als Jurymitglied etwas ganz Besonderes. Und die will er natürlich mit Bravour meistern. "Ich glaube, dass ich einfach authentisch ich selbst sein werde. Ich sage, was ich sehe und wie ich mich fühle", kündigte er bereits gegenüber dem Sender an und meinte, man könne ihn am besten überzeugen, wenn man vollkommen hinter seinem Talent stehe.

Anzeige Anzeige

RTL Victoria Swarovski und Knossi bei "Das Supertalent"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Tony Bauer bei "Das Supertalent", 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige