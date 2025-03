Nach Trennung: Sydney Sweeney genießt Dinner mit Glen

Was läuft da zwischen Sydney Sweeney (27) und Glen Powell (36)? Die zwei Schauspieler wurden am Wochenende zusammen in Texas gesichtet. Wie Fotos von Deuxmoi zeigen, waren die beiden dort in Begleitung von Freunden in einem mexikanischen Restaurant namens Joe Leo Fine Tex Mex essen. Sydney soll für die Hochzeit von Glens Schwester angereist sein – die Euphoria-Bekanntheit soll in dem Zusammenhang auch mit seiner Familie zusammen brunchen gewesen sein. Das Ganze kommt nur wenige Tage, nachdem bekannt wurde, dass Sydney wohl nicht länger mit ihrem Verlobten Jonathan Davino zusammen ist.

"Ihre Beziehung ist seit Anfang des Jahres sehr angespannt, und im Moment sind sie nicht mehr zusammen", berichtete ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber The Sun. Sydney soll aktuell sehr traurig über die Trennung sein – mit Glen soll sie zudem nicht anbändeln. Vielmehr sollen die beiden rein freundschaftlich in Texas zusammengekommen sein. Sie lernten sich 2023 am Set von "Anyone but You" kennen. Damals heizten die Schauspieler die Liebesgerüchte kräftig an – das Ganze soll aber nur aus PR-Zwecken stattgefunden haben. Damals war Sydney bereits mit Jonathan verlobt.

Sydney und Jonathan begannen sich im Jahr 2018 zu daten. Vier Jahre später feierten die "The White Lotus"-Darstellerin und der Geschäftsmann ihre Verlobung. Dass diese nun geplatzt ist, soll die 27-Jährige ziemlich traurig machen. "Sie dachte, sie würde heiraten und jetzt, wo das nicht der Fall ist, ist sie untröstlich", berichtete ein Insider gegenüber Daily Mail. Sie sei immer noch in Jonathan verliebt, wisse aber auch, dass ihre Beziehung gescheitert ist. Daten wolle sie erst mal noch nicht. "Sydney weiß, dass sie innerhalb von zwei Sekunden einen Freund haben könnte, aber sie ist nicht die Art von Mädchen, die auf Dates aus ist und von einem Mann zum anderen geht", meinte die Quelle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Sydney Sweeney, Berlinale 2025

Anzeige Anzeige

MEGA Sydney Sweeney und Jonathan Davino im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige