Sydney Sweeney ist "untröstlich" über geplatzte Hochzeit

Sydney Sweeney (27) und ihr Verlobter Jonathan Davino sollen ihre Hochzeitspläne auf Eis gelegt haben – und das nach über drei Jahren Verlobung. Insidern der DailyMail zufolge ist die Schauspielerin nun "untröstlich", da sie die Beziehung mittlerweile als "praktisch vorbei" ansieht. Noch vor wenigen Monaten hatte Sydney ihr Liebesglück öffentlich auf Instagramgeteilt, doch nun sprechen Quellen von unterschiedlichen Lebenszielen als Grund für die Trennung. Während ein enger Bekannter des Paares behauptet, dass Sydney noch Gefühle für den Unternehmer habe, sei der Bruch nun unausweichlich geworden.

Dabei schien die Beziehung lange Zeit harmonisch zu sein, wie Sydney 2022 in einem Interview mit Cosmopolitan verriet: "Ich kann einfach die normale Syd sein, so ist es am einfachsten." Doch die zahlreichen beruflichen Verpflichtungen der Schauspielerin, die aktuell an mehreren hochkarätigen Film- und Serienprojekten arbeitet, sollen für Spannungen in der Partnerschaft gesorgt haben. Besonders ein Streit über die gemeinsame Familienplanung sowie die zunehmende zeitliche Distanz zwischen den beiden hätten zur Krise geführt. Bereits seit mehreren Monaten wurde das einst verliebte Paar nicht mehr zusammen gesehen, und auf Instagram fehlt inzwischen auch das Foto, das das Paar beim Neujahrskuss zeigte.

Sydney und Jonathan hatten ihre Beziehung stets weitgehend privat gehalten. Freunde des Paares äußern sich besorgt um die sonst so energiegeladene Schauspielerin, die derzeit offenbar schwer mit der Trennung zu kämpfen hat. Um sich abzulenken, verbringt Sydney viel Zeit mit Freunden, um über diese Enttäuschung hinwegzukommen, verrieten enge Bekannte gegenüber der DailyMail. "Es wird jetzt einige Zeit dauern, bis sie wieder zu der Sydney wird, die sie einmal war." Fans hoffen nun darauf, dass die Schauspielerin ihren Fokus auf ihre blühende Karriere und ihr persönliches Glück lenken kann.

Anzeige Anzeige

Backgrid / Action Press Sydney Sweeney und Jonathan Davino, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Jonathan Davino und Sydney Sweeney mit Freunden an Silvester 2024/25

Anzeige Anzeige