Nach einem Jahr: Liebes-Comeback bei Tom Brady und Irina?

Haben Tom Brady (47) und Irina Shayk (39) ihre Romanze neu entfacht? Der ehemalige NFL-Star und das Supermodel hatten sich bereits im Jahr 2023 für knapp einige Monate gedatet, bevor die Beziehung im Oktober desselben Jahres endete. Nun sollen die beiden wieder zueinandergefunden haben. "Tom und Irina haben angefangen, sich wiederzutreffen, und sind offen dafür, zu sehen, wohin es führt", verriet ein Insider gegenüber Page Six. Gerüchten zufolge planen die beiden sogar eine gemeinsame Reise. Weder Tom noch Irina befinden sich aktuell in einer ernsthaften Beziehung – einem Liebes-Comeback würde also nichts im Weg stehen.

Die 39-jährige Irina und der 47-jährige Tom waren beide zuvor in öffentlichen Beziehungen. Irina hat eine Tochter, Lea De Seine (7), aus ihrer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Bradley Cooper (50), mit dem sie sich das Sorgerecht teilt. Tom ist Vater von drei Kindern aus zwei Beziehungen, darunter seine Tochter Vivian (12) und sein Sohn Benjamin (15), die er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Gisele Bündchen (44) großzieht. Irina lernte der ehemalige Quarterback auf einer Hochzeitsfeier in Italien kennen, wo erste Gerüchte über ihre Liaison die Runde machten. Doch wie ein Nahestehender damals erklärte, habe Tom zu diesem Zeitpunkt nicht genug Zeit für eine Beziehung gehabt.

In den vergangenen Monaten war es ruhig um ihr Liebesleben – weder Irina noch Tom wurden mit Dating-Schlagzeilen in Verbindung gebracht. Vor allem das Model soll aber stets auf der Suche gewesen sein. So verriet im vergangenen Jahr ein Insider gegenüber Page Six: "Irina sucht in Europa und in den USA. Sie ist auf der Suche, aber ihr Dating-Pool ist klein." Demnach habe die russische Schönheit ganz genaue Vorstellungen, was für einen Mann sie an ihrer Seite haben möchte: "Sie braucht einen berühmten, gut aussehenden und reichen Mann. Wie viele gibt es davon?"

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Met-Gala 2017

ActionPress / SIPA USA/SGP Irina Shayk im November 2024 in Mailand

