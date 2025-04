Dann darf Yeliz Koc' Tochter Snow Jimi Blue "Papa" nennen

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat vor einiger Zeit den Kontakt zu seiner Ex Yeliz Koc (31) und ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie (3) abgebrochen. Mittlerweile nähern sie sich aber wieder an – dennoch nennt die Kleine ihren Vater bei seinem Vornamen. In einem Q&A auf Instagram möchte ein Follower nun von Yeliz wissen, wann sich das ändern wird. "Der Moment wird schon noch kommen und solange sie nicht fragt, sehe ich auch keinen Druck", stellt die TV-Bekanntheit klar.

Dann geht sie aber doch noch genauer ins Detail: "Snow und Jimi sehen sich aktuell zu selten und ich möchte nicht, dass, wenn zum Beispiel mein Schwager da ist und die Kinder ihn Papa nennen, sie fragt, wann ihr Papa kommt." Dennoch läuft derzeit anscheinend alles nach Plan. "Wir sind auf einem guten Weg und das ist das Wichtigste", betont Yeliz.

Als ein weiterer Follower fragt, wie Yeliz ihrer Tochter dann erklärt, wer Jimi überhaupt ist, erwidert sie schlicht: "Sie fragt nicht." Für sie sei der Musiker einfach ein Freund der Familie. "Egal ob männliche oder weibliche Freunde, sie sieht alle gleich und macht da keinen Unterschied. Wer öfter da ist und mit ihr Zeit verbringt, ist ihr Freund. Egal, ob Mann oder Frau", verrät die Content Creatorin.

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige