Das waren die letzten Worte von Goldie Hawns Papa an sie!

Goldie Hawn (78) erinnert sich an die letzten Worte ihres verstorbenen Vaters Edward Rutledge Hawn zurück. "Er war ein Musiker. Das Letzte, was er zu mir sagte, bevor er starb, war: 'Wann wirst du Regie führen, Goldie?' Er war ein Fürsprecher", erzählt Goldie im Podcast "Armchair Expert". Zu Lebzeiten soll Edward seiner Tochter stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. "Ich war etwa 35 [oder] 36 Jahre alt. [Und] er rief mich an und sagte: 'Ich möchte, dass du dir das merkst: Was du in deinen 36 Jahren getan hast, ist das, was die meisten Menschen in einem ganzen Leben erreichen.' Er sagte: 'Ich bin so stolz auf dich.' Und das bedeutete mir sehr viel", lässt die Schauspielerin Revue passieren.

Goldie sei schon immer ein "Papakind" gewesen: "Er ist immer mein Papa. [...] Das ist die erste Liebe, die wir in unserem Leben haben. Als ich klein war, war ich wahnsinnig in meinen Vater verliebt. Nun, die andere Seite davon ist, dass mein Vater und ich beste Freunde waren." Die Erinnerungen an ihr Elternteil seien für die "Schlaflos in New York"-Darstellerin unglaublich kostbar. "Es gibt viele Auszeichnungen, die man bekommt, und die sind wunderbar, aber das sind Erinnerungen. Das sind Dinge, die dich prägen", erklärt Goldie im Podcast.

Edward verstarb 1982 im Alter von 73 Jahren. Goldie war zu dem Zeitpunkt 37 Jahre alt. Mittlerweile ist der Filmstar selbst Mutter von drei Kindern sowie Oma von zwei Enkeln. Im Interview mit Variety machte die Oscar-Preisträgerin deutlich, wie wichtig es ihr sei, ein gutes Vorbild für ihre Nachkömmlinge zu sein: "Man muss für seinen Lebensunterhalt arbeiten, mitfühlend bleiben und realistisch bleiben. Und das gebe ich weiter, denn das war es, was mein Vater mir beigebracht hat: Bleib in der Realität. Lass dich nicht von allem mitreißen."

Getty Images Goldie Hawn, Filmstar

Getty Images Goldie Hawn und ihre Familie, 2017

