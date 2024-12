Kate Hudson lehnte Adoption durch Kurt Russell als Kind ab

Kurz nach Kate Hudsons (45) Geburt im Jahr 1979 trennten sich ihre Eltern Goldie Hawn (79) und Bill Hudson (75). Vier Jahre später kam ihre Mutter mit Kurt Russell (73) zusammen – die beiden gelten seither als absolutes Traumpaar. Seitdem zogen sie Kate und ihren Bruder Oliver Hudson (48) zusammen groß. Dennoch wollten die Geschwister nie von ihrem Stiefvater adoptiert werden. In seinem Podcast "Sibling Revelry" verriet Oliver vor wenigen Tagen den Grund. "Nicht, dass wir uns dessen bewusst gewesen wären, was es bedeutet hätte. Wir waren sechs und zwölf, glaube ich, und wir sagten einfach: 'Nun, wir brauchen es nicht. Die Liebe ist ohnehin da'", erklärte er seinen Gästen Tish (57), Brandi (37) und Miley Cyrus (32).

Zudem konnten sich Kate und Oliver nicht vorstellen, ihren biologischen Vater zu ersetzen – auch wenn ihr Verhältnis schwierig ist. Dazu machte der Schauspieler in seinem Podcast deutlich: "Die Liebe zu Kurt war da, es gibt keinen Zweifel, dass er mein Vater ist. Ich nenne ihn Papa." Kurt habe Oliver und seine Schwester im Wesentlichen großgezogen und sie zu den Menschen gemacht, die sie heute sind.

Zu ihrem biologischen Vater Bill hat Oliver inzwischen wieder etwas Kontakt – doch die Annäherung nach vielen Jahren der Funkstille sei schwierig gewesen. "Ich sage das nur, weil mein Vater eine Zeit lang da war, dann ist er abgehauen. Wir haben jetzt eine gute Beziehung. Es hat lange, lange, lange, lange gedauert, aber wir sind da", erklärte der 48-Jährige. Kate hingegen habe keine wirkliche Bindung zu ihrem Vater. "Aber es kommt, wie es kommt. Ich habe in dieser Hinsicht keine Erwartungen an meinen Vater. Ich will nur, dass er glücklich ist", wie sie im April bei "CBS Sunday Morning" verriet.

Getty Images Kurt Russell, Goldie Hawn und Kate Hudson im September 2024

Getty Images Oliver Hudson und Kate Hudson, im Jahr 2005

