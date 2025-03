Goldie Hawn offenbart ihre Augenerkrankung bei den Oscars

Goldie Hawn (79) begab sich am Sonntagabend bei den Oscars auf die Bühne, um gemeinsam mit Andrew Garfield (41) den Preis für den besten Animationsfilm zu überreichen. Dabei machte die Hollywoodlegende laut Gala eine traurige Offenbarung: Sie leidet an einer Augenerkrankung, bei der die Augenlinsen trübe werden, was zu einer nebelartigen Sehbeeinträchtigung und erhöhter Blendempfindlichkeit führt. "Ich hatte so viel Glück, Filme zu machen, [...] und Menschen zum Lachen zu bringen", begann sie ihre Rede, wandte sich dann jedoch an ihren Co-Präsentator: "Schatz, kannst du das vorlesen? Ich kann das nicht lesen. Ich bin völlig blind. Ich meine das ehrlich. Grauer Star."

Noch bevor die 79-Jährige ihre Erkrankung öffentlich machte, war es aber der Spiderman-Star, der für einen bewegenden Moment sorgte. Er sprach über seine Mutter Lynn, die 2019 an ihrer Krebserkrankung verstorben war – und betonte, dass Goldie ihr "in ihrem Leben die größte Freude und den größten Trost bereitet hat" und er sich sehr glücklich schätze, ihr nun danken zu können. "Du hast uns Filme voller Freude geschenkt. Du hast unsere Stimmung gehoben und uns immer wieder das Gefühl gegeben, dass die Welt in Ordnung ist", erklärte Andrew und rührte die Schauspielikone zu Tränen: "Das bewegt mich wirklich sehr."

Die "Der Club der Teufelinnen"-Darstellerin wurde bei den diesjährigen Academy Awards von ihrem Lebensgefährten Kurt Russell (73) begleitet. Das Paar, das seit 1983 zusammen durchs Leben geht, sich aber nie das Jawort gab, posierte gemeinsam auf dem roten Teppich und wirkte dabei so glücklich wie eh und je. Mittlerweile sind Goldie und der "Die Klapperschlange"-Star sogar stolze Großeltern – und gehen voll und ganz darin auf, Zeit mit ihren Enkelkindern zu verbringen.

Getty Images Andrew Garfield und Goldie Hawn bei den Oscars 2025

Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell bei den Oscars 2025

