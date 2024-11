Goldie Hawn und Familie rocken im festlichen Weihnachtslook

Goldie Hawn (78) und ihre Kinder Kate (45) und Oliver Hudson (48) bringen echtes Familienfeeling in die neue SKIMS-Weihnachtskampagne! Für das Fotoshooting der Bekleidungsmarke von Kim Kardashian (44) wurden sie von ihren Partnern – Kates Verlobtem Danny Fujikawa (38) und Olivers Frau Erinn Bartlett (51) – sowie all ihren Kindern begleitet. Die "Bride Wars"-Darstellerin brachte ihre Söhne Ryder (20), Bingham (13) und Töchterchen Rani (6) mit ans Set. Ihr Bruder, bekannt aus "Rules of Engagement", vervollständigte die Bande mit seiner Erinn und den drei gemeinsamen Kindern Wilder (17), Bodhi (14) und Rio (11). Oma Goldie schwärmte dazu in einer Pressemitteilung: "Für mich dreht sich in der Weihnachtszeit alles um Familie, also war es einfach wundervoll, diese Kampagne zu drehen und diese magischen Momente mit meinen Kindern und Enkeln zu erleben."

"Es hat so viel Spaß gemacht, mit meinen Kids im Partnerlook zu posieren", freute sich auch ihre Tochter Kate und ließ im Netz jedermann wissen, dass die Kampagne definitiv als ihre "Familien-Weihnachtskarte" herhalten werde. Die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Hollywood-Familie in abgestimmten Flanell-Pyjamas und Einteilern. Auf einem Gruppenfoto tragen alle waldgrüne Pyjamas, wobei Goldie im monochromen Look in der Mitte strahlt. Eine weitere Aufnahme zeigt die Frauen der Familie in Sets mit winterlichem Fair-Isle-Muster. Kate und ihr Danny posieren auf einem eigenen Schnappschuss in rot-schwarzen Flanell-Pyjamas in gemütlicher Bibliothekskulisse.

Fans waren von der neuen Kampagne hin und weg. Khloé Kardashian (40) kommentierte begeistert auf Instagram: "Oh mein Gott, das ist episch", während ein anderer Bewunderer meinte: "Ich brauche dringend eine Einladung zu diesem Familientreffen". Ein weiterer User ergänzte: "Kim ist ein Marketing-Genie." Doch einige bemerkten das Fehlen einer wichtigen Person: Familienoberhaupt Kurt Russell (73), Goldies langjähriger Partner, den Kate und Oliver als ihren "Pa" betrachten und der ein liebevoller Großvater für die Enkel ist, war nicht dabei. Auch Kurt und Goldies Sohn Wyatt Russell und seine Familie blieben der Kampagne fern. Wyatt ist mit Schauspielerin Meredith Hagner verheiratet und gemeinsam haben sie zwei Söhne, den dreijährigen Buddy Prine Russell und den acht Monate alten Boone Russell. Gründe für ihre Abwesenheit wurden nicht genannt, doch Kurt und Wyatt sind bekanntermaßen eher privat und meiden die Öffentlichkeit – beide haben zudem keine öffentlichen Social-Media-Profile.

Instagram / goldiehawn Goldie Hawn mit Enkelin Rio, 2024

Getty Images Kurt Russell, Goldie Hawn und Kate Hudson im September 2024

