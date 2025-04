Nach Gerüchten: Elena Miras macht ihre Trennung offiziell

Zuletzt ist es im Netz still um Elena Miras (32) geworden. Die Fans des Reality-TV-Sternchens vermuteten dahinter eine Trennung – und werden darin nun von Elena bestätigt. "Ja, es stimmt: Ich bin getrennt. Es war kein leichter Schritt und er kam nicht plötzlich. Manchmal spürt man, dass man nicht mehr in dieselbe Richtung geht – auch wenn man es sich so sehr gewünscht hätte", heißt es in dem Statement der Schweizerin auf Instagram.

Die Trennung scheint schon etwas in der Vergangenheit zu liegen, denn Elena gibt zu: "Ich habe mich bisher bewusst zurückgehalten, weil ich einfach noch nicht bereit war, das öffentlich zu teilen." Doch mittlerweile hat sie den ersten Schock wohl verdaut und kann trotz des Herzschmerzes wieder positiv in die Zukunft blicken: "[...] Weil ich weiß, dass jeder Neuanfang auch eine Chance ist – für Wachstum, für Klarheit und für inneren Frieden."

Elena und ihren Ex Leandro Teixeira verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Seit 2021 gingen die Reality-TV-Bekanntheit und der Musiker, der auch unter dem Namen Xellen 7 bekannt ist, zusammen durchs Leben. Bevor aus den beiden ein Liebespaar wurde, waren sie zudem schon rund zehn Jahre lang freundschaftlich verbunden. Vor wenigen Wochen flammten die ersten Spekulationen rund um eine Trennung auf. Doch das war nicht das erste Mal während ihrer Beziehung. Schon im Jahr 2023 heizte Elena die Gerüchteküche an, nachdem sie alle Pärchenfotos mit ihrem Partner gelöscht hatte. Kurze Zeit später zeigten sie sich aber wieder vereint.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Instagram / elena_miras Elena Miras mit Leandro Teixeira in Abu Dhabi

