Sind Elena Miras und ihr Freund Leandro Teixeira getrennt?

Ist Elena Miras (32) etwa wieder Single? Wenn man sich die Instagram-Follower-Liste der Reality-TV-Bekanntheit ansieht, folgt sie ihrem Partner Leandro Teixeira nämlich nicht mehr. Auch die Aussagen in der Story der ehemaligen Promi Big Brother-Teilnehmerin lassen dies vermuten. "In meinem Leben gab es einige Veränderungen und ich musste das für mich erst einmal verarbeiten. Deswegen habe ich diesen Rückzug gebraucht", erklärt Elena ihre längere Social-Media-Pause.

Seit 2021 gingen die Mutter einer Tochter und der Musiker, der auch unter dem Namen Xellen7 bekannt ist, gemeinsam durchs Leben. Vorher waren die beiden bereits rund zehn Jahre befreundet. Bereits 2023 gab es Spekulationen über eine Trennung, da die Schweizerin sämtliche Pärchenfotos mit dem Rapper gelöscht hatte. Wenig später urlaubten die beiden jedoch in Abu Dhabi und teilten Aufnahmen der romantischen Auszeit im Netz.

Elena wurde 2017 durch ihre Teilnahme an dem Reality-TV-Format Love Island bekannt. In den darauffolgenden Jahren nahm sie an Shows wie Kampf der Realitystars oder Das große Promi-Büßen teil. 2019 war sie mit ihrem damaligen Partner Mike Heiter (32) bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Im September 2020 verkündeten sie allerdings ihre Trennung. Seither kam es immer wieder zu öffentlichen Vorwürfen – erst jüngst beschuldigte Elena den Realitystar, sich nicht um Töchterchen Aylen zu kümmern.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrem Freund Leandro Teixeira in Abu Dhabi

Thomas Reiner Mike Heiter und Elena Miras im Juli 2020

