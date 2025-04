Würde Smilla erneut an "Make Love, Fake Love" teilnehmen?

Maurice Spada und seine Freundin Smilla sind die Gewinner der diesjährigen Make Love, Fake Love-Staffel. Der einstige Temptation Island-Verführer gab in der Datingshow ordentlich Gas, um das Herz von Single-Lady Karina Wagner (29) zu erobern – mit Erfolg. In einem offiziellen Instagram-Post von RTL+ beantwortet Smilla nun die Frage, ob sie ein zweites Mal an dem Format teilnehmen würde. "Ich würde auf keinen Fall noch mal bei 'Make Love, Fake Love' mitmachen. Das war das erste und letzte Mal", macht sie dabei deutlich.

In dem kurzen Clip stellt auch Maurice klar, wie sehr ihm die Schauspielerei in der Show zu schaffen gemacht habe: "Ich hatte echt oft Zweifel und war auch kurz davor [zu sagen]: 'Ey, ich habe keinen Bock mehr. Ich kann mir das nicht mehr antun, ich kann das Karina und meiner Freundin nicht mehr antun.' Ich hatte echt oft Momente, in denen ich gezweifelt habe." Auch Karina meldet sich in dem Video zu Wort und betont, wie unzufrieden sie mit ihrer finalen Wahl gewesen ist. "Tatsächlich bereue ich meine Entscheidung, dass ich Maurice gewählt habe, weil es ja trotzdem auch jemanden gab, der es halt ernst gemeint hat", erklärt sie und spielt damit auf Single-Kandidat Oliver an, der auf dem zweiten Platz landete.

Karina ging bei "Make Love, Fake Love" zwar leer aus, ihr Glück fand die 29-Jährige dennoch – und zwar nach der Show. Der neue Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter: Ihren Freund Steffen Vogeno lernte sie bereits 2023 bei Bachelor in Paradise kennen. Wie ernst es ihr mit dem ehemaligen Bachelorette-Teilnehmer ist, verriet sie kürzlich im RTL-Interview mit Janin Ullmann (43): "Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Mann ist, den ich auch irgendwann vielleicht mal heiraten werde. Das kann ich mir schon vorstellen."

Instagram / maurice.spada Maurice Spada, Reality-TV-Bekanntheit

Bachelor in Paradise, RTL+ Karina Wagner und Steffen Vogeno bei "Bachelor in Paradise"

