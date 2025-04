Cher verabschiedet sich emotional von Ex-Partner Val Kilmer

Val Kilmers (✝65) Tod sorgt nicht nur bei seinen Fans für Bestürzung. Auch Cher (78), mit der der Schauspieler von 1982 bis 1984 in einer Beziehung war, trauert um ihren einstigen Partner. Auf X schreibt die "Believe"-Interpretin: "Val, ich werde dich vermissen. Du warst lustig, verrückt, eine Nervensäge, ein großartiger Freund. Kinder haben dich geliebt." Darüber hinaus vergleicht die Musikerin das Talent des Top Gun-Darstellers mit dem Schriftsteller Mark Twain und beschreibt ihn als "mutig" im Angesicht seiner schweren Krankheit.

Die Romanze der beiden prominenten Künstler sorgte in den 1980er-Jahren vor allem aus einem Grund für Schlagzeilen: Zwischen den beiden Turteltauben lag ein Altersunterschied von 13 Jahren. Doch auch nach dem Ende ihrer Beziehung blickten die "Burlesque"-Darstellerin und der Frauenschwarm positiv auf ihre gemeinsame Zeit zurück. Als Val etwa 30 Jahre später unter Kehlkopfkrebs litt, nahm seine Ex-Partnerin ihn bei sich zu Hause auf. In seiner Biografie "I'm Your Huckleberry" schrieb der US-Amerikaner: "Cher ist eingesprungen und hat sich um mich gekümmert. [...] Für ihre wahren Freunde sind ihre unerschütterliche Liebe und Loyalität unsterblich."

Aufgrund der Krebserkrankung hatte sich Val schon vor Jahren aus dem Showgeschäft zurückgezogen. Seine Stimme war durch die aggressive Behandlung des Krebses so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass er kaum sprechen konnte. Für seinen Auftritt im 2022 erschienenen Film "Top Gun: Maverick" wurde seine Stimme laut USA Today deshalb digital verstärkt.

ActionPress / Ralph Dominguez / MediaPunch Cher und Val Kilmer, 1984

Getty Images Val Kilmer, Januar 2006