Diesen Hollywood-Bekanntheiten verdrehte Val Kilmer den Kopf

Volle Lippen, unverwechselbares Lächeln und Star-Power: Val Kilmer (✝65) galt in den 1980er- und 1990er-Jahren als einer der größten Herzensbrecher Hollywoods. Doch nicht nur auf der Leinwand schmolzen die Herzen dahin. In den Memoiren des Schauspielers "I’m Your Huckleberry" gibt der Schauspieler überraschende Einblicke in seine Beziehungen und Romanzen. Von der Sängerin Cher (78) über Supermodel Cindy Crawford (59) bis hin zu Schauspielgrößen wie Angelina Jolie (49) und Daryl Hannah (64) – Vals Liebesleben war ebenso aufregend wie seine Karriere.

"Ich habe Frauen schon immer unendlich viel interessanter gefunden als Männer", schwärmte er in seinem Buch und philosophierte: "Vielleicht ist das der Grund, warum wir uns immer gut verstanden haben. Wir sind große, unbeholfene Elefanten und sie sind Schmetterlinge." Nach seiner Beziehung mit Cher verlor Val sein Herz an die Sängerin Carly Simon (79). "Ich wollte für den Rest meines Lebens jeden Tag mit Carly zusammen sein", schrieb er. Auch die Schauspielerinnen Ellen Barkin (70), Joanne Whalley und die Produzentin Jaycee Gossett konnte der Top Gun-Star erfolgreich in seinen Bann ziehen. Im Jahr 2006 berichtete Entertainment Tonight über Fotos, die die Hotelerbin und die Hollywood-Legende knutschend ablichteten.

Vals Tochter bestätigte die Todesmeldung gegenüber der New York Times – laut dieser Quelle ist der 65-Jährige am 1. April verstorben. Grund für das Ableben des Schauspielers soll eine Lungenentzündung gewesen sein. Val kämpfte in der Vergangenheit bereits mit gesundheitlichen Problemen. Im Jahr 2014 wurde bei ihm Kehlkopfkrebs diagnostiziert, weshalb er sich einer Operation unterziehen musste.

Getty Images Val Kilmer und Daryl Hannah bei der Premiere von "Wonderland" in Hollywood, 2003

Getty Images Val Kilmer bei einem Event in Santa Monica, September 2013