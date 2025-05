Nach Liebes-Aus: Fotos zeigen Chers Sohn Elijah verwahrlost

Schockierende Fotos aus Hollywood zeigen Elijah Blue Allman (48), den Sohn der Musiklegende Cher (78), jetzt in einem besorgniserregenden Zustand. Am späten Abend wurde der Musiker mit zerrissenem T-Shirt und herabhängenden Shorts vor dem berühmten Hotel Chateau Marmont gesichtet. Aufnahmen, die unter anderem durch Daily Mail veröffentlicht wurden, zeigen Elijah, wie er mit leerem Blick vor dem Hoteleingang steht, immer wieder ins Leere schaut und sich sichtlich torkelnd durch die Straße bewegt. In der Hand hält er eine Zigarette, seine Knöchel sind geschwollen und an einem Finger trägt er einen auffälligen, roten Acrylnagel. Freunde und Fans sorgen sich zunehmend um den 48-Jährigen, der gerade wohl eine schwere Zeit durchlebt.

Seit Jahren kämpft der Sohn von Cher und dem verstorbenen Gregg Allman (✝69) mit Drogenproblemen und psychischen Herausforderungen. Bereits 2023 hatte Cher versucht, das finanzielle und persönliche Wohl ihres Sohnes unter rechtliche Kontrolle zu stellen und beantragte eine vorläufige Allein-Vormundschaft für Elijah. "Alle an Elijah ausgezahlten Gelder werden sofort für Drogen ausgegeben, sodass Elijah keine Mittel mehr hat, um für sich selbst zu sorgen, und sein Leben in Gefahr ist", schrieb Cher in Gerichtsdokumenten, die Page Six damals vorlagen. Im September 2024 zog die Popsängerin den Antrag nach einem monatelangen Rechtsstreit wieder zurück – die Familie wolle sich nun auf die gemeinsame Heilung konzentrieren, hieß es von den Anwälten. Doch kaum war das juristische Tauziehen vorbei, folgte schon der nächste Rückschlag: Im April reichte Elijahs Ehefrau Marieangela King nach zwölf Jahren Ehe die Scheidung ein.

Elijah ist nicht nur durch seine berühmte Mutter und seine eigene Karriere als Musiker bekannt, sondern auch durch seine offenen Bekenntnisse zu seinen Drogenproblemen. Schon in einem Interview mit Entertainment Tonight erzählte er vor Jahren: "Ich habe ungefähr zur gleichen Zeit wie alle anderen mit Drogen angefangen, mit etwa elf Jahren." Damals sei das einfach "normal" gewesen, doch die Folgen holten ihn immer wieder ein. Elijah berichtete von Momenten, in denen er sich "am Rande des Todes" fühlte. Trotz familiärer Unterstützung und starker Bande zu seiner Mutter war das Verhältnis der beiden oft angespannt. Cher zeigte sich immer wieder besorgt um das Wohlergehen ihres Sohnes, doch die familiären Konflikte und seine gesundheitlichen Probleme warfen immer wieder neue Schatten auf ihr Verhältnis.

Getty Images Cher mit ihrem Elijah Blue, 2001

Instagram / elijahblueoffic Elijah Blue Allman im Januar 2024

