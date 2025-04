Crazy Looks: "Stranger Things"-Brett Gelman hat geheiratet

Brett Gelman hat seiner langjährigen Partnerin Ari Dayan die Treue geschworen. Am 22. Juni 2024 gaben sich der Stranger Things-Star und die Musikerin in Italien das Jawort. Die Hochzeit fand vor 75 Gästen in der malerischen Toskana in einer luxuriösen Villa statt. "Es war der größte Liebesausbruch, den wir je erlebt haben, Brett hat an diesem Wochenende mehr geweint als in seinem ganzen Leben zusammen", schwärmte Ari gegenüber People. Schon vor der Zeremonie hatte das Paar angekündigt, die Feier wild und gleichzeitig intim gestalten zu wollen – und genau das haben sie umgesetzt.

Beim Betrachten der Hochzeitsbilder, die dem Magazin vorliegen, muss der eine oder andere vielleicht auch zweimal hinsehen. Denn sowohl Brett als auch Ari trugen an ihrem Hochzeitstag weiße Gewänder – und die haben auch eine Bedeutung. Während Ari mit einem hochgeschlitzten Rock, Ketten-Details und einer langen Schleierkreation alle Blicke auf sich zog, überraschte Brett mit einer transparenten Bluse, einer übergroßen Schleife und weißen Satinhosen. Die Hochzeit der beiden kombinierte italienischen Charme mit jüdischen Traditionen. Das Paar brach gemeinsam das Glas und ehrte auf diese Weise Bretts Wurzeln.

Brett und Ari sind seit sieben Jahren ein Paar und hatten im April 2023 ihre Verlobung bekannt gegeben. Auf Instagram schrieb Ari damals: "Kann es kaum erwarten, dass Mr. Gelman zu Mr. Dayan wird." Brett, der vor allem als Murray Bauman in "Stranger Things" bekannt ist, liebt offenbar nicht nur das Eintauchen in schräge Rollen, sondern auch das Feiern unvergesslicher Momente im echten Leben. Trotz all der Aufmerksamkeit fehlten seine Netflix-Kollegen bei der Hochzeit, was der Stimmung jedoch keinen Abbruch tat.

Getty Images Brett Gelman und Ari Dayan

Instagram / brettgelman Brett Gelman und seine Partnerin Ari im April 2023

