"Haps"-Star Vittorio Pirbazari (†44) stirbt nach Herzinfarkt

Vittorio Pirbazari ist unerwartet im Alter von nur 44 Jahren verstorben – nur wenige Wochen nachdem er die Filmpremiere von "Haps – Crime Doesn't Pay" gefeiert hatte. Wie über die offizielle Instagram-Seite des Gefängnisfilms mitgeteilt wurde, erlitt der Schauspieler während einer Trainingseinheit auf einem Laufband einen Herzinfarkt. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wir werden dich in liebevoller Erinnerung behalten – danke für deine Wärme, deine kreative Seele und dafür, dass du ein Teil unserer Reise warst", lautet es in dem traurigen Statement. Vito hinterlässt einen Sohn und hatte erst kürzlich nach einer Verletzungspause wieder mit dem Training begonnen. Der tragische Vorfall ereignete sich in einem Fitnessstudio in Berlin.

Der Tod des 44-Jährigen erschüttert die deutsche Filmwelt – die Anteilnahme im Netz ist enorm. "Haps"-Regisseur Ekrem Engizek äußerte sich ebenfalls in der Kommentarspalte zu Wort und bekundete dabei seine tiefe Trauer über den Verlust. "Es trifft die ganze Haps-Familie sehr, da uns alles sehr zusammengeschweißt hat. Mein Beileid an alle, die ihn liebten… Ein super Mensch mit einem unglaublich netten Herz", schrieb der Produzent.

Vito war nicht nur ein bekanntes Gesicht in der Fitness-Szene, wo er durch die YouTube-Crew "Hardgainer" an Bekanntheit gewann, sondern hatte sich auch als Schauspieler einen Namen gemacht. Er war unter anderem in der Netflix-Serie "Dogs of Berlin" und dem Tatort zu sehen. "Haps – Crime Doesn’t Pay" startete erst am 27. März in den deutschen Kinos. In dem düsteren Kriminalfilm verkörperte Vito die Rolle des Häftlings Attila.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Manfred Behrens / Future Image Prince Kuhlmann und Ekrem Engizek, "HAPS – Crime Doesn't Pay"-Stars

Anzeige Anzeige

ActionPress / Georg Wenzel Vittorio Pirbazari, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige