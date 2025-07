Sylvia Leifheit fand durch Nahtoderfahrung zur Spiritualität

Sylvia Leifheit hat eine einschneidende Nahtoderfahrung gemacht, die ihr Leben grundlegend veränderte. "2002 spürte ich, dass ich im Schlaf aus meinem Körper heraustrat und über mir schwebte", berichtet die Schauspielerin im Interview mit Bunte und resümiert: "Es war wie ein kleiner Tod." Ausgelöst wurde das Erlebnis durch einen Atemaussetzer – eine sogenannte Apnoe. Doch was medizinisch nüchtern klingt, kam für Sylvia einem spirituellen Erwachen gleich: "Es war so schön wie nichts, was ich kannte – ein Meer aus Liebe." Diese intensive Energie veränderte für die ehemalige "Rosamunde Pilcher"-Darstellerin alles. Stundenlang weinte sie vor Glück – und fasste einen radikalen Entschluss: Sie wollte ihr Leben komplett neu ausrichten.

Nach diesem einschneidenden Erlebnis zog sich Sylvia zunehmend aus der lauten und konsumorientierten Welt zurück. Sie widmete sich fortan ihrer spirituellen Weiterentwicklung und begann, ihre Erfahrungen in Büchern und Podcasts zu teilen. Dabei betont sie, ihren Anhängern keine dogmatischen Vorgaben zu machen, sondern lediglich inspirieren zu wollen: "Bei mir gibt es kein 'du sollst' oder 'du musst'", erklärt die 49-Jährige. Auch ihr Ehemann Gabriel Barylli habe einen großen Anteil an ihrer Entwicklung gehabt und sei eine wichtige Stütze in ihrem Leben: "Wir beflügeln uns seit 25 Jahren", verrät sie im Interview.

Sylvia startete ihre Karriere als Model und wurde durch zahlreiche Magazin-Cover bekannt. Ihren Durchbruch als Schauspielerin feierte sie in den 1990er-Jahren mit Rollen in TV-Serien wie "St. Angela" und "Die Rote Meile". Jüngeren Fans dürfte sie vor allem durch ihre Teilnahme an Promi Big Brother 2019 bekannt sein, wo sie an der Seite von Joey Heindle (32) und Theresia Fischer (33) um den Titel kämpfte. In den letzten Jahren machte sie vermehrt durch brisante Interviews und kontroverse Ansichten von sich reden. Trotz Rückzug aus dem Mainstream bleibt sie damit eine markante Figur der deutschen Medienlandschaft – vielseitig, wandelbar und stets für eine Überraschung gut.

Getty Images Schauspielerin Sylvia Leifheit

Getty Images Sylvia Leifheit, Model und Schauspielerin

ActionPress/Francesco Gulotta Sylvia Leifheit auf einer Veranstaltung in München Anfang Juli 2019

