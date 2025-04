Karriere beendet: DFB-Star Almuth Schult wird wieder Mama

Almuth Schult wird erneut Mama. Das verkündet die DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch zusammen mit dem Rücktritt der Keeperin auf der offiziellen Website des DFB: "Almuth war und ist eine der prägenden Persönlichkeiten des Frauenfußballs der vergangenen Jahre. Sie ist ihren Weg zielstrebig und unbeirrt gegangen und hat dabei bewiesen, dass man auch als mehrfache Mutter in den Leistungssport zurückkehren kann. Damit ist sie zum Vorbild für viele junge Frauen geworden. [...] Ich freue mich sehr, dass sie ihr viertes Kind erwartet, und wünsche Almuth und ihrer Familie alles Gute für die Zukunft!."

Zu ihrer Schwangerschaft meldet sich Almuth zwar nicht persönlich, dafür aber zu ihrem Abschied. "Für mich war immer klar, dass ich für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehen würde, solange meine Leistungssport-Karriere andauert. Es hat mich immer mit Stolz erfüllt, mein Land zu vertreten und die Hymne zu hören", schrieb sie in einem emotionalen Statement auf der DFB-Website und ergänzte: "Ich wertschätze, dass ich in außergewöhnlichen Vereinen spielen durfte, und natürlich ist es nach der langen Zeit beim VfL Wolfsburg eine Ehre, sich dort im Stadion verabschieden zu dürfen. Eine Karriere ist gezeichnet durch Höhen und Tiefen, und ich bin froh über jede einzelne von ihnen. Sie haben mich geprägt und lernen lassen. Danke an alle, die mich auf dem Weg begleitet haben."

Mit 66 Länderspielen, zahlreichen Meistertiteln und Olympiagold bei den Spielen in Rio de Janeiro 2016 gehört Almuth Schult zu den erfolgreichsten Spielerinnen des deutschen Fußballs. Auf Vereinsebene glänzte sie vor allem im Trikot des VfL Wolfsburg, wo sie unter anderem sechsmal die deutsche Meisterschaft und achtmal den DFB-Pokal gewann. Außerdem feierte sie 2014 den Gewinn der Champions League. Zuletzt war sie in den USA sowohl für Angel City FC als auch für Kansas City Current aktiv. Doch auch abseits des Spielfelds setzte die Torhüterin Akzente, indem sie als erste Spielerin nach einer Schwangerschaft ins Nationalteam zurückkehrte und sich für Geschlechtergerechtigkeit im Fußball einsetzte.

Getty Images Almuth Schult, Mai 2022

Getty Images Almuth Schult, Torhüterin

