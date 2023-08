Fußball-Nationalspielerin Almuth Schults drittes Baby ist da

Almuth Schult ist jetzt stolze Dreifachmama! Als Torhüterin der deutschen Nationalmannschaft und als Sportexpertin für die ARD hatte sich die Blondine in den vergangenen Jahren in der Sportwelt einen Namen gemacht. Aber auch privat hat die Sportlerin ihr Glück gefunden: Im April vergangenen Jahres begrüßte sie ihre Zwillinge. Im Februar verriet Almuth dann voller Freude, dass sie erneut schwanger ist. Nun war es endlich so weit: Almuth ist wieder Mama geworden!

Wie unter anderem t-online berichtet, bestätigt der DFB nun, dass die 32-Jährige am Mittwoch einen kleinen Jungen auf die Welt gebracht hat. Weitere Details zu Almuths Nachwuchs sind nicht bekannt. Allerdings wird bereits berichtet, dass Almuth nun ihre Karriere weiter fortsetzen möchte. Ob auf dem Fußballfeld oder vor der Kamera als Sportexpertin bleibt abzuwarten – aktuell steht sie nämlich bei keinem Verein unter Vertrag.

Bereits bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft machte Almuth deutlich, dass ihr eine berufliche Karriere neben ihrem Familienleben wichtig sei. "Ich möchte gern nach der Schwangerschaft und der Geburt meine Fußballkarriere fortsetzen. Aber natürlich müssen wir schauen, wie gut das mit den neuen Herausforderungen im Familienleben zusammenpasst", erklärte sie gegenüber dem NDR.

