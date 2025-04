Nach Klinik: König Charles empfängt Gäste im Schloss Windsor

König Charles III. (76) hat nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt wegen Nebenwirkungen seiner Krebstherapie seine öffentlichen Aufgaben wieder aufgenommen, wie unter anderem US Magazine berichtet. Am Dienstag leitete der Monarch eine Investiturzeremonie auf Schloss Windsor und zeichnete unter anderem den TV-Gärtner Alan Titchmarsh (75) und die Athletin Katarina Johnson-Thompson mit einem Orden aus. Bereits seit Montag ist der Monarch in seinen Alltag zurückgekehrt, der weiterhin sowohl private Treffen als auch staatliche Verpflichtungen beinhaltet. In den kommenden Tagen stehen für Charles zudem weitere Termine wie ein Treffen mit Premierminister Keir Starmer sowie Feierlichkeiten anlässlich der Unabhängigkeit Papua-Neuguineas auf dem Programm.

Die kurzfristige Krankenhausaufnahme erfolgte am Donnerstag, 27. März, nachdem Charles während seiner medizinischen Behandlung vorübergehende Nebenwirkungen erlebt hatte. Laut Palast verbrachte er nur wenige Stunden unter ärztlicher Beobachtung, bevor er in seine Residenz Clarence House zurückkehrte. Die geplanten Termine für den darauffolgenden Tag in Birmingham wurden vorsorglich abgesagt. Das Wochenende verbrachte der Monarch entspannt auf seinem Landsitz Highgrove House, um sich für die anstehenden Aufgaben und eine bevorstehende Italienreise mit seiner Frau, Königin Camilla (77), zu stärken. Die beiden werden vom 7. bis 10. April diplomatische und öffentliche Veranstaltungen in Rom und Ravenna besuchen.

Seit der Krebsdiagnose des Monarchen, die im Februar 2024 bekannt wurde, steht sein gesundheitlicher Zustand immer wieder im Fokus der Medien. In seiner Weihnachtsansprache bedankte sich Charles emotional bei der Ärzteschaft und seiner Familie für die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. Die geplante Italienreise fällt zudem in eine besondere Woche: Am 9. April feiert das Paar seinen 20. Hochzeitstag. 2005 hatten sich Charles und Camilla in einer standesamtlichen Zeremonie das Jawort gegeben – ein Meilenstein in einer Beziehung, die über Jahrzehnte hinweg von Höhen und Tiefen geprägt war.

Getty Images König Charles III., März 2025

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla, Dezember 2024

