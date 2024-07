Wieder Kontakt zu Mike Cees? Arielle schießt gegen Michelle

Eigentlich haben Arielle Rippegather (33) und Michelle Monballijn in den vergangenen Monaten bewiesen: Wir halten zusammen – die Idylle ist allerdings schon wieder Schnee von gestern. Auf Instagram erhebt Arielle nun schwere Vorwürfe gegen Michelle. Grund dafür: Sie unterstellt der Prominent getrennt-Teilnehmerin wieder Kontakt mit Ex-Mann Mike Cees zu haben. "Nach all dem, was ich getan habe, schreibst du wieder mit Mike! Habe gerade aus Zufall den Verlauf neben dir gesehen", wettert die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Bekanntheit in ihrer Story. Laut Arielle habe Michelle den Kontakt mit ihrem Verflossenen erst als unbedeutend abgetan, anschließend allerdings behauptet, der Mike, mit dem sie geschrieben habe, sei ein anderer Kollege gewesen.

Prompt reagiert Michelle in ihrer Story auf Arielles Vorwürfe und rechtfertigt ihren Nachrichtenaustausch mit Mike folgendermaßen: "Ich habe mich lediglich dafür eingesetzt, dass die Verleumdungsanzeige gegen dich zurückgezogen wird, Arielle. [...] Mir reicht es." Auch die 33-Jährige meldet sich anschließend erneut in ihrer Story und stellt klar: Sie sei von Michelles Verhalten mehr als enttäuscht und fühle sich von ihr hintergangen.

Im April dieses Jahres machte Michelle publik, dass ihr von ihrem Ex Mike Gewalt angedroht wurde. Unterstützung erhielt die Blondine von Arielle, die in einem YouTube-Video von Ramon Wagner von dem dramatischen Ereignis berichtete: "Vor zwei, drei Tagen hat er mich angerufen und da hat er Äußerungen gegen Michelle gemacht, Gewaltäußerungen, die ich nicht im Detail erzählen möchte" und fügte zudem hinzu: "Wir sind dann zusammen zur Polizei gefahren. Wir haben uns ja auch das erste Mal seit Monaten wieder gesehen. [...] Wir haben ihn angezeigt für diese Aussagen – beziehungsweise Michelle hat ihn angezeigt. Ich bin jetzt Zeugin."

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn, Schauspielerin

Instagram / ariellerippegather_official Michelle Monballijn und Arielle Rippegather

