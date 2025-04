Shirin David singt bei Konzert für ihren verstorbenen Vater

Um 20.30 Uhr wurde es dunkel in der Lanxess-Arena in Köln, gefolgt von tosendem Jubel und einem Meer aus Handylichtern. Shirin David (29) betrat die Bühne und versetzte ihre Fans mit Songs wie "GRWM" und "Iconic" in Ekstase. Doch zwischen all den kraftvollen Hits und ihrer charakteristischen Power-Performance zeigte sich die sonst so glamouröse Musikerin von einer ganz persönlichen Seite. Neben Geburtstagswünschen an ihre Schwester Pati, die im Publikum saß, hielt sie eine emotionale Ansprache an ihre Fans, wie mehrere Mitschnitte des Abends auf TikTok zeigen. Anschließend widmete die Rapperin ihrem mittlerweile verstorbenen Vater den herzzerreißenden Song "Fliegst du mit?".

Es war ein berührender Moment, als Shirin die schwierige Beziehung zu ihrem Vater thematisierte, der die Familie früh verlassen hatte und mittlerweile verstorben ist. Sie nutzte die Gelegenheit, um ihre Fans zu ermutigen, Konflikte mit ihren Eltern beizulegen, solange es noch möglich ist. "Versucht, euch mit euren Eltern zu versöhnen. Kein Streit der Welt kann nicht aus der Welt geschafft werden", sagte sie mit Nachdruck und erntete dafür stillen, aber spürbaren Zuspruch aus dem Publikum. Diese emotionalen Worte unterschieden sich stark von den sonst eher glitzernden und mitreißenden Elementen ihrer Show und zeigten eine nachdenkliche Seite der Künstlerin.

Für ihre beeindruckende Performance, die sie auf die Arenabühne brachte, legte Shirin eine beachtliche Vorbereitung hin. Über ein Jahr feilte sie eisern an ihren Choreografien und ihrer Fitness, unterstützt von der renommierten Fitness-Influencerin Pamela Reif (28). Die Rapperin zeigte dabei eine bemerkenswerte Disziplin: Sie achtete streng auf ihre Ernährung und vertraute auf altbewährte Rituale wie Pfefferminztee vor ihren Shows. Auch das Tanztraining war intensiv. Shirin und ihre Tanz-Crew widmeten sich über Wochen hinweg täglich bis zu acht Stunden dem Perfektionieren der anspruchsvollen Schritte, wie sie gegenüber Bild ausplauderte.

Getty Images Shirin David, Rapperin

Getty Images Shirin David, Musikerin

