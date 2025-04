Kylian Mbappé "liebt" seine neue Madame-Tussauds-Wachsfigur

Kylian Mbappé (26) bekommt einen Doppelgänger! Im berühmten Madame-Tussauds-Museum in London gibt es ab der kommenden Woche eine Wachsfigur des Fußballstars. Er selbst durfte sein Ebenbild schon vorab in Madrid sehen und zeigte sich begeistert. "Oh, wow. Er sieht aus wie ich! Ich liebe es", betonte er im Gespräch mit Sky. Besonders die Detailgenauigkeit faszinierte den 26-Jährigen: "Das neue Trikot, sogar die neuen Schuhe. Ihr habt an alles gedacht!"

Seine Begeisterung brachte Kylian auch im Netz zum Ausdruck. Auf Instagram veröffentlichte der Real-Madrid-Stürmer mehrere Schnappschüsse von sich und seinem Madame-Tussauds-Doppelgänger. "Darf ich euch meinen Zwilling vorstellen?", schrieb er zu den Bildern, auf denen er neben der Wachsfigur posiert. Auch die Fans waren ganz aus dem Häuschen. "Das ist bei weitem eine der besten Figuren, die ich je gesehen habe" oder "Die genaueste und realistischste Wachsfigur aller Zeiten", schrieben nur zwei von vielen begeisterten Usern.

Mit seiner neuen Madame-Tussauds-Figur sorgt Kylian derzeit für schöne Schlagzeilen. Das sah vor wenigen Monaten jedoch ganz anders aus. Der französische Nationalspieler stand im Fokus der Öffentlichkeit, da gegen ihn Anklage erhoben wurde. Ihm wurde vorgeworfen, während eines Aufenthalts in Schweden eine Frau vergewaltigt zu haben. Nach wenigen Tagen wurde die Klage jedoch wegen Beweismangels fallengelassen und die Ermittlungen gegen den Star-Stürmer nicht fortgesetzt.

Getty Images Kylian Mbappé, Fußball-Star

