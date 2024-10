Missbrauchsvorwürfe: Neues über Kylian Mbappés Reise bekannt

Kylian Mbappé (25) sieht sich aktuell mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert: Nachdem der Profifußballer jüngst einen Kurztrip von Mittwoch bis Freitag nach Stockholm unternommen hatte, werden ihm Vergewaltigung und sexuelle Belästigung vorgeworfen. Die Stockholmer Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen ihn, wie laut Bild in einem Statement der Kanzlei bestätigt wird. Zudem sind jetzt weitere Details zu dem "geheimen" Aufenthalt des Real-Madrid-Stars bekannt. Angeblich sei Kylian vergangene Woche mit einem Privatjet in die schwedische Hauptstadt geflogen, um seine "Batterien aufzuladen". In Stockholm angekommen, habe er sich zuerst mit Freunden zum Essen getroffen und anschließend einen exklusiven Nachtklub besucht, in dem die Handys beim Eintritt in Umschläge verpackt werden müssen.

Wie Daily Mail berichtet, soll er in der Diskothek "private Partys" veranstaltet haben. Er habe sich den sogenannten Tischtennisraum gemietet und dort mit 30 Gästen gefeiert – den Großteil sollen Frauen ausgemacht haben. Die schwedische Influencerin Julia Franzén meldet sich diesbezüglich und behauptet, sie sei früher auf ähnlichen Partys mit Kylian gewesen. Zu diesen werden ihr zufolge nur Frauen eingeladen, die "gut aussehen und eine nette Persönlichkeit haben". Die mutmaßliche Tat soll sich dann jedoch in dem Hotel ereignet haben, in dem er untergebracht war. BBC zufolge haben Beamte dort am vergangenen Montag Kleidung als Beweismittel sichergestellt. Laut der französischen Zeitung Le Parisien heißt es allerdings, Kylian habe nach einer "glücklichen Begegnung" mit einer Frau eine "einvernehmliche Beziehung" gehabt. Anschließend habe er sich per Nachricht an sie positiv über das Treffen geäußert. Sein Ex-Teamkollege Nordi Mukiele sei ebenfalls beim Schweden-Trip dabei gewesen, und er sei sogar derjenige gewesen, der Kylian zu dieser Reise überredete.

Kylian bestreitet die Vorwürfe der Vergewaltigung und der sexuellen Belästigung vehement. In einem Statement auf X bezeichnete er sie als "Fake News" und stellte diese in Verbindung mit seiner laufenden Anhörung im Fall gegen seinen Ex-Fußballverein Paris Saint-Germain. "Kurz vor meiner Anhörung. Langsam kann es kein Zufall mehr sein", fügte er seinem Beitrag hinzu. Die Anschuldigungen möchte der Franzose nicht auf sich sitzen lassen, weswegen er mit einer Verleumdungsklage drohe.

Getty Images Kylian Mbappé, Fußballer

Getty Images Kylian Mbappé beim Ballon D'Or 2022