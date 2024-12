Klage gegen Kylian Mbappé wegen Beweismangel fallengelassen

Der französische Real-Madrid-Star Kylian Mbappé (25) kann aufatmen! Wie die schwedische Zeitung Expressen berichtet, wurden die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Stürmer fallengelassen. Grund dafür sei ein Mangel an Beweisen. "Im Laufe der Ermittlungen wurde die betreffende Person einer Vergewaltigung und zweier weiterer Sexualstraftaten verdächtigt, aber meiner Einschätzung nach gibt es nicht genügend Beweise, um die Ermittlungen fortzusetzen, und der Fall ist daher abgeschlossen", erklärte die zuständige Staatsanwältin Marina Chirakova im Gespräch mit dem Magazin.

Laut der Juristin stehe Kylian nun nicht mehr im Verdacht, eine Straftat begangen zu haben. Doch was ist eigentlich passiert? Im Oktober unternahm der französische Kapitän während einer Verletzungspause einen Wochenendtrip nach Schweden. Der Fußballstar nutzte seine freie Zeit, um in Stockholm unter anderem im Nachtclub V zu feiern. Laut Medienberichten soll er dort mit einer Gruppe von Frauen "private Partys" veranstaltet und diese im Nachhinein in sein Hotel verlagert haben. Als er die schwedische Hauptstadt nach seinem Kurztrip im Privatjet verließ, machten dann Vergewaltigungsvorwürfe die Runde.

Kylian selbst stritt die Anschuldigungen vehement ab. Kurz nachdem die Vorwürfe publik wurden, bezog der ehemalige Paris-Saint-Germain-Spieler auf X Stellung. Dort bezeichnete der 25-Jährige die Anschuldigungen gegen ihn als "Fake News". Laut ihm seien die erhobenen Vergewaltigungsvorwürfe Teil einer Verschwörung gegen ihn. Besonders der Zeitpunkt der Anschuldigungen kommt dem Fußballer offenbar komisch vor, denn die Nachrichten kamen kurz vor seiner Anhörung im Streitfall gegen seinen ehemaligen Pariser Fußballklub auf. In dem Verfahren geht es um ganze 55 Millionen Euro, die Kylian von seinem Ex-Verein einfordert.

Getty Images Kylian Mbappé, Fußball-Star

Getty Images Kylian Mbappé, ehemaliger Spieler bei PSG

