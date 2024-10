Trotz Vergewaltigungsvorwürfen: Kylian Mbappé erhält Trophäe

Kylian Mbappé (25), der französische Fußball-Superstar, steht derzeit im Mittelpunkt internationaler Aufmerksamkeit, da die schwedische Staatsanwaltschaft Ermittlungen zu Vergewaltigungsvorwürfen eingeleitet hat. Obwohl der Name des Verdächtigen offiziell nicht genannt wird, deuten Berichte mehrerer schwedischer Medien darauf hin, dass es sich um Mbappé handelt. Der Spieler selbst erklärte gegenüber der französischen Zeitung Le Parisien, dass er einvernehmlichen Sex mit einer Frau gehabt habe. Trotz dieser Anschuldigungen wurde Mbappé nun von seinem Fußballclub ausgezeichnet und posierte auf Social Media lächelnd mit seiner Trophäe.

Der spanische Fußballverein Real Madrid verlieh Mbappé die Auszeichnung "Spieler des Monats September", wie aus einem Instagram-Post des Clubs hervorgeht. Seine Dankbarkeit drückte Mbappé auch auf der Social-Media-Plattform aus, als er den Fans für deren Unterstützung dankte. Der Verein selbst hält offenbar an Mbappé fest, während die Vorwürfe weiter ungeklärt bleiben. Nach dem Bekanntwerden der Anschuldigungen berief Real Madrid zunächst eine Krisensitzung ein, entschied jedoch, den Franzosen weiterhin in der Mannschaft zu halten, solange seine Schuld nicht bewiesen ist.

Hinter den Kulissen des Spielfelds wird Mbappé von einem Team aus Freunden und Verwandten unterstützt, die ihm durch diese turbulente Zeit helfen. Der junge Fußballer, der bereits mehrfach für seine Leistungen auf dem Feld ausgezeichnet wurde, zeigte sich in der Vergangenheit stets dankbar für den Rückhalt seiner Familie. Trotz des derzeitigen Sturms in den Medien bleibt er weiterhin ein publikumswirksames Gesicht im internationalen Fußball. Die Entwicklungen in dem Fall bleiben abzuwarten, doch für Mbappé ist klar: Er will sich auf das Spiel und seine sportlichen Ambitionen konzentrieren.

Instagram / realmadrid Fußballer Kylian Mbappé wird als "Spieler des Monats September" ausgezeichnet

Getty Images Kylian Mbappé beim Ballon D'Or 2022

