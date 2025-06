So reagiert Kylian Mbappé auf PSGs Champions-League-Sieg

Kylian Mbappé (26), der ehemalige Starspieler von Paris Saint-Germain, hat sich nach dem grandiosen Champions-League-Sieg seines Ex-Klubs mit einer 5:0-Performance gegen Inter Mailand zu Wort gemeldet. Nachdem er sieben Jahre lang mit PSG vergeblich versucht hatte, den begehrten Henkelpott nach Paris zu holen, feierte der 26-Jährige nun aus der Ferne mit. "Der große Tag ist endlich gekommen. Sieg und das in der Art eines ganzen Vereins. Glückwunsch PSG", schrieb der aktuelle Real-Madrid-Stürmer in seiner Instagram-Story.

Während PSG-Coach Luis Enrique den Triumph seiner verstorbenen Tochter widmete, erwähnte PSG-Kapitän Marquinhos nach dem Spiel auch Mbappé. "Es ist eine Mischung aus Freude, aus all den Emotionen, die wir gemeinsam erlebt haben. [...] Dieser Sieg ist auch für alle, die es mit uns versucht haben", erklärte der Verteidiger gegenüber M6 und zeigte so, dass Mbappé trotz seines Abschieds vergangenen Sommer in den Gedanken der Mannschaft geblieben ist. Für den Verein ist es der erste Champions-League-Erfolg in der Vereinsgeschichte, der mit einem historischen Ergebnis im Finale besiegelt wurde.

Das Verhältnis zwischen Mbappé und PSG war stets von gegenseitigem Respekt gekennzeichnet, auch wenn der Abschied des Stürmers zu Real Madrid nicht ohne Spannungen verlief. Seine Zeit in Paris war geprägt von zahlreichen Torrekorden und sportlichen Höhenflügen, die ihn zu einem der größten Talente des Weltfußballs machten – der Champions-League-Sieg blieb ihm dort aber über die Jahre verwehrt. 2024 wechselte er zu Real Madrid, um große Titel zu holen, doch in der vergangenen Saison konnte das Team international nicht besonders überzeugen. Bitter also, dass sein Ex-Verein nun im ersten Jahr ohne ihn die Champions League gewinnt – doch Mbappé scheint sich nicht zu ärgern, sondern sich für seine ehemalige Fußball-Heimat herzlich zu freuen.

Getty Images Kylian Mbappé im März 2025

Getty Images Kylian Mbappe, Fußballspieler

