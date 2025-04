Michelle Williams feiert Comeback mit mutiger Serie über Sex

Michelle Williams (44) meldet sich nach einer längeren Pause mit einem mutigen Projekt zurück. In der Hulu-Miniserie "Dying for Sex", die am 4. April startet, verkörpert die Schauspielerin die krebskranke Molly, die nach ihrer Diagnose beschließt, ein neues, bewusstes Leben zu führen. Inspiriert vom gleichnamigen Podcast verlässt die Figur ihren Ehemann und begibt sich auf eine sexuelle und emotionale Entdeckungsreise. Für Michelle selbst bedeutete die Serie nicht nur eine Rückkehr vor die Kamera, sondern auch eine intime Auseinandersetzung mit der Idee von Lust, Körperlichkeit und Freiheit. "Ich war überwältigt, als ich den Stoff zum ersten Mal gehört habe", verriet die Schauspielerin in einem Interview mit Vanity Fair.

Dieses intensive Gefühl zog sie an das Projekt und die Arbeit daran faszinierte sie weiter. Besonders beeindruckt zeigte sie sich von Mollys Mut und radikaler Selbstakzeptanz, ein Thema, das Michelle spürbar am Herzen liegt. Sie arbeitete eng mit Intimitätskoordinatoren und echten Dominas zusammen, um die realistischen und einfühlsamen Sexszenen der Serie umzusetzen. "Sex ist unser Geburtsrecht. Unsere Körper sind für Lust gemacht. Wir sind keine Roboter", betonte die Darstellerin und erläuterte, wie wichtig es sei, eigene Gefühle von Sinnlichkeit und Identität zu akzeptieren.

Privat wirkte das Thema der Serie auch auf Michelle selbst. Sie reflektierte, wie gesellschaftliche Erwartungen oft die persönliche Intuition überlagern – sei es in der Erziehung einer Tochter oder in der eigenen Sexualität. Bereits seit jungen Jahren in Hollywood unterwegs, hat Michelle in ihrer herausfordernden Karriere immer wieder emotionale Rollen verkörpert, doch "Dying for Sex" brachte sie auf noch tiefere Weise in Verbindung mit existenziellen Fragen. "Sie wollte etwas heilen, obwohl ihr Ende absehbar war - sie wollte nicht gebrochen aus dem Leben gehen. [...] Ich denke darüber nach und darüber, wie wir uns alle auf unsere Intuitionen stützen können", erklärte die Emmy-Gewinnerin.

Getty Images Michelle Williams, Dezember 2023

ZUMAPRESS.com / MEGA Michelle Williams, Schauspielerin

