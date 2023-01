15 Jahre tot: So groß ist Heath Ledgers Tochter geworden

Heath Ledgers (✝28) Tochter ist erwachsen geworden. Der Schauspieler feierte seinen Karrierehöhepunkt als Joker im Hit-Film The Dark Knight, bevor er Anfang 2008 an einer Überdosis von verschiedenen Schmerz- und Beruhigungsmitteln starb. Er hinterließ dabei seine zweijährige Tochter Matilda Ledger (17), die er zusammen mit Michelle Williams (42) bekam. Der Todestag des Schauspielers jährt sich jetzt zum 15. Mal. Matilda ist in der Zwischenzeit richtig groß geworden.

Auf Bildern, die der Bild vorliegen, ist die fast erwachsene Matilda zu sehen. Darauf ist sie gemeinsam mit Regisseur Thomas Kail, dem Ehemann ihrer Mutter, unterwegs. Die braunen Haare und ihr breites Lächeln muss sie wohl von ihrem Vater geerbt haben. Mutter Michelle und die Schwester des verstorbenen Vaters sind beide der Meinung, dass Matilda wie Heath aussehe und sich genauso bewege wie er. So hat seine Familie wohl immer einen Teil des "10 Dinge, die ich an dir hasse"-Darstellers bei sich.

In den 15 Jahren seit Heaths Tod ist vor allem in dem Leben seiner Ex-Freundin Michelle viel passiert. Sie hat zwei weitere Kinder mit ihrem Mann Thomas in die Welt gesetzt. Davor war sie bereits ein weiteres Mal verheiratet – mit dem Musiker Phil Elverum (44).

Getty Images Michelle Williams und Heath Ledger 2005

Getty Images Heath Ledger im November 2007

Getty Images Heath Ledger, Schauspieler

