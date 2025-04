Klammheimlich: Michelle Williams wurde zum vierten Mal Mama

Michelle Williams (44) hat eine freudige Neuigkeit zu verkünden: Der vierte Nachwuchs der Schauspielerin hat das Licht der Welt erblickt! Wie eine Quelle gegenüber People verrät, soll das Kind bereits vor sechs Wochen von einer Leihmutter geboren worden sein. Nun wurden die frischgebackene Mama, ihr Spross und der Rest der insgesamt sechsköpfigen Familie bei einem Spaziergang durch ihre New Yorker Nachbarschaft gesehen.

Das Neugeborene ist bereits das dritte Kind von Michelle und ihrem Ehemann Thomas Kail. Zuvor hießen sie einen Sohn namens Hart, der mittlerweile vier Jahre alt ist, und im Jahr 2022 ein weiteres Kind, dessen Name nicht bekannt ist, auf der Welt willkommen. Die Brokeback Mountain-Darstellerin ist zudem Mutter einer Tochter namens Mathilda. Die mittlerweile 18-Jährige geht aus der Beziehung von Michelle mit dem verstorbenen Filmstar Heath Ledger (✝28) hervor. Nun stolze Vierfachmama zu sein, mache die 44-Jährige überaus glücklich. "Sie könnten nicht glücklicher sein, ihre Familie zu vergrößern, und Mathilda ist ganz vernarrt in ihre jüngeren Geschwister", gibt ein Insider gegenüber People preis.

Die Rolle der Mutter ist wohl ihre liebste. Nichtsdestotrotz sei es der "I Feel Pretty"-Bekanntheit wichtig, auch weiterhin ihrer Karriere nachzugehen. In einem früheren Statement zeigte sie sich bewegt von der feinen Linie zwischen den Rollen als Künstlerin und liebender Mama: "Mein Herz gehört natürlich meinen Kindern, sie zerren am meisten daran. Aber ich möchte wirklich beides haben können", erklärte sie gegenüber People. Zuletzt feierte sie nach einer längeren Pause in der Hulu-Miniserie "Dying for Sex" ihr Schauspiel-Comeback.

Getty Images Thomas Kail und Michelle Williams im April 2025

Getty Images Michelle Williams, Schauspielerin

