Bei den Oscars 2023: "Dawson's Creek"-Stars wieder vereint

Darauf haben die Dawson's Creek-Fans sicherlich lange gewartet! In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden zum 95. Mal die Oscars verliehen. Als Abräumer des Abends galt mit sieben Auszeichnungen der Blockbuster "Everything Everywhere All at Once". Gefeiert wurden die Erfolge der Stars und Sternchen Hollywoods danach bei der Oscar-Afterparty. Währenddessen zelebrierten Joshua Jackson (44) und Michelle Williams (42) ein ganz besonderes Wiedersehen!

Wie Entainment Weekly jetzt berichtet, wurden die ehemaligen "Dawson's Creek"-Stars bei der alljährlichen Vanity Fair Oscar Party beim Plaudern gesehen. Ein Bild, das ebenfalls dem Medium vorliegt, sollte diesen besonderen Moment festhalten. Michelles Ehemann Thomas Kail nahm ebenfalls an dem angeregten Gespräch teil.

Sechs Staffeln lang begeisterte die Serie damals die Zuschauer. Doch 2003 fand "Dawson's Creek" schließlich ein Ende. Zwanzig Jahre nach dem Show-Aus scheint aber vor allem eine Person einem Serien-Comeback nicht abgeneigt zu sein: Die ehemalige Hauptdarstellerin Katie Holmes (44)! "Ich weiß nicht. Wir werden das alle oft gefragt, was sehr schmeichelhaft ist, weil wir so eine tolle Zeit am Set hatten und es bedeutete uns viel, die Serie zu drehen", freute sich die Schauspielerin in der australischen Radioshow Nova 96.9's Fitzy & Wippa.

Anzeige

Getty Images Der "Dawson's Creek"-Cast

Anzeige

Getty Images Thomas Kail und Michelle Williams bei den Oscars 2023

Anzeige

Getty Images "Dawson's Creek"-Stars Katie Holmes und Joshua Jackson im Jahr 2001

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de