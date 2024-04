Wie Marlene Dietrich: Anya Taylor-Joy glänzt bei Dior-Event!

Bei der Frühlings-Modenschau von Dior kommt es nun im Brooklyn Museum von New York zum Staraufgebot! Auch die Schauspielerin Anya Taylor-Joy (28), die bereits seit 2021 für die beliebte Modemarke als Testimonial arbeitet, steht auf der exklusiven Gästeliste. Zu dem glamourösen Event erscheint die Das Damengambit-Bekanntheit in einem klassisch eleganten Outfit. Zu einem schwarzen Kleid kombiniert die Ehefrau von Malcolm McRae transparente Handschuhe und ein stilvolles Haarband. Mit ihrem Look erinnert sie stark an die deutsch-amerikanische Stilikone Marlene Dietrich (✝90). Laut Diors Kreativdirektorin Maria Grazia Chiuri ist das wohl kein Zufall. Wie Daily Mail berichtet, soll die gesamte neue Kollektion auf den androgynen Stil der legendären Schauspielerin aus den 1940er-Jahren anspielen.

Neben der "The Menu"-Darstellerin sitzt auch Rosamund Pike (45) in der ersten Reihe der Fashion-Show. Der "Saltburn"-Star entscheidet sich für einen coolen Look ganz in Schwarz. Zu einem dunklen Blazer kombiniert sie einen passenden Midirock. Mit schwarzen Socken und hohen Plateau-Absätzen rundet die "Gone Girl"-Schauspielerin ihr rockiges Outfit ab. Auch das Make-up des Bond-Girls passt perfekt: Denn ihr dunkler Eyeliner sorgt zusätzlich für einen besonderen Hingucker.

Im Gegensatz zu ihren beiden Schauspielkolleginnen erscheint Michelle Williams (43) in einem Traum ganz in Weiß auf der Modenschau. Die "Manchester by the Sea"-Darstellerin strahlt in einem weiten Hosenanzug im Vintage-Stil. Die "The Impossible"-Bekanntheit Naomi Watts (55) teilt offenbar diese Idee. Auch sie entscheidet sich an dem Abend für hellere Farben. Elegant präsentiert sich die zweifache Mutter in einem schneeweißen Kleid.

ZUMAPRESS.com / MEGA Rosamund Pike, Schauspielerin

ZUMAPRESS.com / MEGA Michelle Williams, Schauspielerin

