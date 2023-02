"Unfähig": Michelle Williams schaut ihre eigenen Filme nicht

Das kommt etwas überraschend! Michelle Williams (42) spielt in erfolgreichen Filmen wie "Blue Valentine" oder auch "The Greatest Showman" mit und darf begehrte Filmpreise, unter anderem zwei Golden Globes, ihr Eigen nennen. Da ist sie doch bestimmt jedes Mal gespannt auf die Endresultate, für die sie oft monatelang vor der Kamera steht – oder? So scheint es allerdings nicht zu sein: Tatsächlich schaut Michelle per se keine Filme, in denen sie eine Rolle spielt!

Im Interview mit The New York Times erklärt die 42-Jährige: "Ich bin – warum auch immer – nicht in der Lage, meine eigenen Werke anzuschauen. Ich glaube, das letzte Mal kam es dazu, als ich 'Auf dem Weg nach Oregon' mit meiner Tochter im Kino angesehen habe – das ist schon ein Jahrzehnt her." Die Film-Darstellerin erklärt, dass sie sich beim Drehen eines Films als Teil des Films sehe. "Sobald ich mir den Film dann als Zuschauer ansehe, ändert das komplett meine ursprüngliche Erfahrung, die ich während des Drehs hatte", äußert Michelle.

Tatsächlich steht für Michelle jedoch fest: "Ich würde gern stark genug sein, mich selbst auf dem Bildschirm zu sehen". Sie würde nämlich gerne ihre schauspielerische Leistung analysieren.

Getty Images Michelle Williams bei den Golden Globe Awards im Januar 2023

Getty Images Michelle Williams und Thomas Kail im Jahr 2020

Getty Images Michelle Williams, Schauspielerin

