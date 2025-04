Nach Trennung: Larsa Pippen datet diesen Ex-Basketballprofi

Larsa Pippen (50) schwebt im siebten Himmel, denn die The Real Housewives of Miami-Bekanntheit hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Zumindest behauptet das ein Insider gegenüber TMZ. Laut ihm soll der Neue des Realitystars kein Unbekannter sein, sondern kein Geringerer als der rund 19 Jahre jüngere Ex-Basketballprofi Jeff Coby. Mit ihm ist Larsa wohl seit Anfang 2025 liiert. Zwar bestätigte das It-Girl seine neue Liebe noch nicht, sein Freundeskreis wisse aber schon länger über die Beziehung der beiden Bescheid.

Laut des Tippgebers lernte die Medienpersönlichkeit den Sportler im Januar dieses Jahres bei der zehnjährigen Jubiläumsfeier des DBC Fitness Gyms im ZZs Club Miami kennen. Das Studio gehört dem Unternehmer David Alexander, der bei den beiden angeblich Amor spielte. Seither soll es dank ihres gemeinsamen Bekannten tatsächlich zwischen Larsa und Jeff gefunkt haben. Trotz ihrer Gefühle füreinander wohnen die zwei laut der Quelle noch in ihren eigenen vier Wänden und sollen aktuell keine Pläne machen, zusammenzuziehen.

Vor ihrer neuen Beziehung war die 50-Jährige an einen anderen Ex-Basketballstar vergeben: Sie und Marcus Jordan (34) gingen bis Juli 2024 für rund ein Jahr gemeinsam durchs Leben. Nachdem sich beide getrennt hatten, blieb es leider nicht freundschaftlich zwischen ihnen: Marcus veröffentlichte ein paar fiese Nachrichten auf Instagram, mit denen er gegen seine Ex-Freundin schoss. In diesen lautete es unter anderem, dass er sie nur datete, weil sie ihn "ausgetrickst" habe.

Getty Images Jeff Coby und Ty Nash, Juni 2022

Getty Images Larsa Pippen und Marcus Jordan

