Marcus Jordan schießt nach Trennung gegen Ex Larsa Pippen

Marcus Jordan (33), der Sohn der NBA-Legende Michael Jordan (61), hat nach seiner Trennung von Larsa Pippen (50) einige kryptische Nachrichten in den sozialen Medien gepostet. In einer Interaktion mit einem Fan auf Instagram erklärte er, dass er sie "dorthin zurückgeschickt habe, wo sie hingehört", und fügte ein Straßen-Emoji hinzu. Von seinen Fans wurde der Sportler für seinen gehässigen Kommentar gefeiert.

Doch das ist noch nicht alles: Auf die Frage eines weiteren Instagram-Users, warum er überhaupt mit der "The Real Housewives of Miami"-Bekanntheit ausgegangen sei, antwortete Marcus schnippisch: "Haha, sie hat mich ausgetrickst. Auch Playboys vermasseln es mal." Als ihm ein anderer Fan nahelegte, sich "sein Mädchen zurückzuholen", betonte er bestimmt: "Mir geht's gut."

Marcus und Larsa machten ihre Liebe Anfang 2023 publik und führten seither eine On-off-Beziehung. Die US-amerikanische TV-Persönlichkeit äußerte sich Ende Juli zu ihrer Beziehung zu Marcus und bestätigte die Trennungsgerüchte. "Ich glaube, es ist aus. Ich meine, es ist aus, es ist aus, es ist aus. Und ich fühle mich gut", erklärte Larsa im Gespräch mit Entertainment Tonight. Trübsal blasen wollte die 50-Jährige nach der Trennung jedoch nicht: "Ich verbringe diesen Sommer damit, mich auf meine Kinder und meine Freunde und Familie zu konzentrieren. Ich will es einfach genießen und herausfinden, was Larsa will."

Getty Images Marcus Jordan und Larsa Pippen im Jahr 2023

Getty Images Larsa Pippen

