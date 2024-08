Nach Trennung: Datet Larsa Pippen jetzt diesen Realitystar?

Larsa Pippen (50) und Marcus Jordan (33) gehen seit nur wenigen Tagen getrennte Wege. Ihrem Ex trauert die Real Housewives of Miami-Darstellerin aber offenbar nicht nach – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund: Die Beauty soll wohl schon den nächsten Mann an ihrer Seite haben. Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber TMZ. "Larsa ist es egal, dass ihr Ex-Freund mit einem Insta-Model im Urlaub ist, denn sie trifft sich auch mit jemandem: Netflix-Star und Country-Musiker Zay Wilson", heißt es.

Zwar bestätigt Larsa bislang nicht, um welche Art von Beziehung es sich handelt, beide sollen aber ziemlich viel Zeit miteinander verbringen. Ob sie ihrem Ex damit etwa einen Seitenhieb verpassen möchte? Marcus feierte nur ein paar Tage nach dem Liebes-Aus mit einer hübschen Blondine in einem Klub. Das Ganze postete er in seiner Story auf Instagram. Aufnahmen zeigen den 33-Jährigen und die Beauty beim gemeinsamen Tanzen. Währenddessen wirkten die zwei sehr vertraut miteinander und kamen sich näher.

Im vergangenen Monat feierte Larsa einen besonderen Ehrentag: Die Reality-TV-Bekanntheit wurde 50 Jahre alt. Anlässlich dieses Meilensteins wurde ausgiebig gefeiert – das jedoch ohne Marcus. Stattdessen waren laut Daily Mail einige Promis anwesend, wie Safaree Samuels (43). Ob es an Larsas Geburtstag bereits zwischen ihr und dem Basketballspieler kriselte, ist nicht bekannt. Kurz zuvor wurde noch spekuliert, ob beide verlobt sind.

Getty Images Zay Wilson, Country-Sänger

Getty Images Marcus Jordan und Larsa Pippen im Jahr 2023

