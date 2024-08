Nach Trennung von Larsa: Hat Marcus Jordan neue Freundin?

Vor wenigen Tagen trennten sich Marcus Jordan (33) und Larsa Pippen (50) erneut. Schon im März dieses Jahres hatten sich die "Real Housewives of Miami"-Darstellerin und der Basketballer getrennt, ihrer Liebe jedoch noch einmal eine Chance gegeben. Diesmal scheint es wohl kein Liebescomeback zu geben, denn Marcus hat anscheinend schon eine neue Frau an seiner Seite. In seiner Instagram-Story teilt der Unternehmer mehrere Videos aus seinem Frankreichurlaub, die beweisen, dass er in weiblicher Begleitung ist. Bei der hübschen Blondine in seinen Storys handelt es sich um Ashley Stevenson.

Und die beiden sind offenbar mehr als nur Freunde. Einer der Clips zeigt die Beauty und den Hottie zusammen bei einem Bootsausflug – und dabei wirken sie ziemlich vertraut. Während Marcus und Ashley die Fahrt mit einem leckeren Drink genießen, sitzt die Blondine auf dem Schoß ihres vermeintlichen Lovers und strahlt in die Kamera. Zwar hält Larsas Ex mit seinem wohl neuen Liebesglück nicht hinterm Berg, offiziell bestätigt hat er die Romanze jedoch noch nicht.

Dass Marcus so schnell über seine Ex hinweg zu sein scheint, soll sie angeblich nicht stören – denn ein Insider plauderte erst vor wenigen Tagen gegenüber TMZ aus: "Larsa ist es egal, dass ihr Ex-Freund mit einem Insta-Model im Urlaub ist, denn sie trifft sich auch mit jemandem: Netflix-Star und Country-Musiker Zay Wilson." Ob Larsa und Zay wirklich ein Paar sind, ist ungewiss. Die Quelle bestätigt jedoch, dass die beiden derzeit wohl ziemlich viel Zeit gemeinsam verbringen.

Instagram / heirmj523 Marcus Jordan und Ashley Stevenson im August 2024

Getty Images Larsa Pippen

