Schwierige Kindheit: TV-Star Detlef Steves wurde geschlagen

Vor einem knisternden Lagerfeuer in der neuen Sendung "Am Lagerfeuer mit Martin Rütter" sprach TV-Star Detlef Steves (56) über seine bewegte Kindheit und die schwierige Beziehung zu seinem Vater. Dieser war lange Jahre Alkoholiker und vergriff sich körperlich an Detlef. "Der hat mich schon vermöbelt, um mich abzuhärten fürs Leben", erzählte der 56-Jährige sichtlich berührt. Trotzdem hegt Detlef keinen Groll gegen seinen Vater, den er als einen "unfassbar herzlichen Menschen" beschreibt. Unter Tränen fügte er hinzu: "Ich kann dem nicht böse sein."

Heute blickt der "Hot oder Schrott – Die Allestester"-Star mit einem reflektierten Blick auf die Vergangenheit. "Alkoholismus ist für mich eine Krankheit. Wenn der stockbesoffen war, der wusste nicht, was er da tut, und er ist einer der wenigen Menschen auf der Welt, dem ich seine Blackouts auch glaube – weil das Gesicht war nicht das Gesicht meines Vaters, der am anderen Tag wieder total liebevoll zu mir war", erklärt Detlef. Die schwierige Beziehung zu seinem Vater veränderte sich, als er selbst älter wurde. Im Alter von 14 Jahren war er körperlich stark genug, um sich zu wehren. Irgendwann suchte er den offenen Dialog und dieser zeigte Wirkung: Von einem Tag auf den anderen ließ sein Vater sowohl den Alkohol als auch die Gewalt hinter sich.

Auch Martin Rütter (54) zeigt sich in seinem neuen Format von einer anderen Seite und erzählt von den Geschehnissen in seiner Kindheit. Seine Eltern waren noch jung, der Vater gerade einmal 19 Jahre alt und die Mutter 24, als ihr erster Nachwuchs geboren wurde. "Meine Mutter war so überfordert mit der Situation, dass die völlig gewalttätig durchknallte", erinnert er sich. Später herrschte dann rund zwei Jahrzehnte Funkstille zwischen dem Hundetrainer und seinen Erziehungsberechtigten. Mittlerweile habe er mit ihnen "Frieden geschlossen".

Instagram / detlefsteves Detlef Steves, TV-Bekanntheit

ActionPress / Hein Hartmann / Future Image Martin Rütter, Hundeprofi