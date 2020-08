Bei Grill den Henssler ging es heute besonders spannend zu. Steffen Henssler (47) trat gegen das Promi-Team, bestehend aus Dagi Bee (25), Detlef Steves (51) und Martin Rütter (50), an und konnte sich gleich zu Beginn einen ordentlichen Vorsprung erkochen. Die nächsten beiden Runden gewannen die Promi-Herausforderer allerdings und kamen dem Profikoch deshalb gefährlich nahe. Aber wie ging es dann am Ende aus? Tatsächlich konnte Steffen das Duell schließlich für sich entscheiden.

Es war insgesamt eine ziemlich knappe Kiste. Mit einem finalen Punktestand von 97 zu 85 gewann der Profi. Der Dessertgang ging allerdings eindeutig zugunsten des Heimspielers aus. Detlef, der den Gang absolvierte, hatte währenddessen einige Probleme mit einem Mixer und geriet deshalb in Verzug – lautstarke Flüche natürlich inklusive.

Die wohl süßeste Geste des Abends: Steffen höchstpersönlich schenkte Detlef eine pinkfarbene Kochjacke, versehen mit drei Sternen. Diese stehen für die drei Male, die der Ex-Let's Dance-Teilnehmer den Henssler schon besiegt hatte. Mit Ausrufen wie "Oh man, wirklich? Oh man!", machte Detlef sofort seine Rührung deutlich. Die Jacke, die er selbstredend sofort anzog, konnte ihm allerdings kein Glück bringen. Er verlor den Gang gegen Steffen.

