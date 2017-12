2017 war für die Stars und Sternchen ein megaerfolgreiches Jahr! Doch was blieb eigentlich am stärksten in Erinnerung? "Wir hatten so viele krasse Momente, das fing an mit unserem 18. Geburtstag, mit der Tour, dem Auftritt beim Brandenburger Tor, mit unserem eigenen Eis, Führerschein, es gab so viel", erzählten die Lochis im Rahmen der 1Live Krone im Promiflash-Interview. Die Musiker-Twins sind aber nicht die Einzigen, die ein geiles Jahr hatten...