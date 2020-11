Heute war bei Grill den Henssler wirklich alles anders als gewohnt. Eigentlich tritt Steffen Henssler (48) immer höchstpersönlich gegen einen Profi-Koch und ein Team aus Promis an. Weil er sich beim Rudern aber an seinem Allerwertesten verletzt hat, konnte der TV-Star nicht selbst den Kochlöffel schwingen. Als Ersatz unter den strengen Augen vom Chef trat deshalb Detlef Steves (51) an. Kurz vor Schluss verließ Steffen die Show aufgrund der starken Schmerzen sogar komplett. Doch konnte der Ersatzmann für seinen angeschlagenen Kollegen den Sieg einfahren?

Das VIP-Team aus Lilly Becker (44), Ralf Möller (61) und Micky Beisenherz (43) unter Führung der israelischen Köchin Haya Molcho versuchte heute, den Henssler beziehungsweise den Ex-Gastronom zu rösten. Dafür gaben sie nicht nur bei der Zubereitung der jeweiligen Gänge alles – sondern wollten sich auch in den Challenges durchsetzen. Doch in nur einer von drei Extraaufgaben konnten sich die Gäste die Zusatzpunkte sichern. Beim Kochen war die Sache von Runde zu Runde hingegen superknapp. Nach einem unentschieden beim Impro-Gang, konnte Detlef Vor- und Hauptspeise knapp für sich entscheiden. Die Nachspeise ging nach einem Missgeschick dann jedoch ganz klar an Promi-Hobbyköchin Lilly und das Endergebnis lautet deshalb 75 zu 74 für die Stars.

Doch was ist genau passiert? Diese Sache dürfte den eigentlichen Gastgeber später noch ziemlich auf die Palme bringen. Sein Ersatz verwechselte beim Dessert Salz und Zucker. "Der Steffen bringt mich um", befürchtete der Reality-TV-Star und war der Verzweiflung nahe. Die Juroren Christian Rach (63), Mirja Boes (49) und Reiner Calmund (71) spuckten die Pancakes mit Kaktusfrucht allesamt wieder aus. Die Konsequenz: Null Punkte für den Koch.

