Darum heiratete Thomas Heinze Jackie in über 20 Jahren nicht

Thomas Heinze (61) und Radiomoderatorin Jackie Brown sind seit über zwei Jahrzehnten ein eingespieltes Team. Vor den Traualtar schritten der Schauspieler und seine Partnerin jedoch nie. In einem Interview mit Neue Welt erklärt der Filmstar nun den Grund dafür. "Wir sind sehr glücklich, wie es ist. Wir sehen einfach keine Notwendigkeit für eine Hochzeit", betont Thomas und ergänzt außerdem: "Viele heiraten nach Jahrzehnten – und trennen sich direkt wieder. Das wollten wir nie."

Vor seiner Beziehung mit Jackie war der Seriendarsteller mit der Schauspielerin Nina Kronjäger liiert, mit der er von 1992 bis 2002 zusammenlebte. Kurz nach der Trennung brachte seine Ex die gemeinsamen Zwillinge Lucille und Lennon auf die Welt. Nur wenige Monate später bekamen er und seine neue Partnerin ebenfalls einen Sohn. Die Radiomoderatorin machte bereits vor ihrer Partnerschaft mit Thomas Erfahrungen, was das Eheleben betrifft. Thomas verrät: "Jackie war schon mal verheiratet."

Was sein Privatleben angeht, hält sich der "Der Alte"-Darsteller weitestgehend bedeckt. Auch die Tatsache, dass er damals innerhalb von sechs Monaten drei Kinder von zwei Frauen bekam, lässt Thomas eher unkommentiert. In einem früheren Interview mit Bunte plauderte der Familienvater jedoch aus, dass es zwischen seiner Ex und Jackie kein böses Blut gebe: "Unsere Wohnungen sind zehn Minuten voneinander entfernt. Die Kinder sind zusammen aufgewachsen, haben ihre Urlaube gemeinsam verbracht, auch mit den Müttern."

Getty Images Thomas Heinze und seine Ex-Frau Nina Kronjäger, Oktober 2021

Getty Images Thomas Heinze und seine Tochter Lucille, Juni 2023

