An diese Frau geht die letzte Rose von Bachelor Felix Stein

Felix Steins (33) Reise bei Die Bachelors neigt sich dem Ende zu. Nach aufregenden Wochen in Südafrika wird es Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Von insgesamt 26 Frauen sind mit Vivi und Seyma nur noch zwei übrig geblieben. Ein lustiger Zufall: Die beiden Kandidatinnen waren ursprünglich im Team von Bachelor Martin Braun und wanderten nachträglich in das Lager von Felix über. Im großen Finale muss sich der Fotograf nun entscheiden, mit welcher Frau an seiner Seite er die Show verlassen möchte. Für wen wird er sich entscheiden – die liebevolle Seyma oder die feurige Vivi?

Am Ende ist es die temperamentvolle Art von Vivi, die für die operationstechnische Assistentin das Aus bedeutet. "Ich glaube, dass das Temperament, was ich so sehr an dir mag, zum jetzigen Zeitpunkt mir nicht den Frieden geben kann, den ich suche", gesteht er und macht damit deutlich, dass er sich gegen sie entschieden hat. Bei der 34-Jährigen kullern die Tränen. Felix bittet sie um eine letzte Umarmung, die sie jedoch konsequent ablehnt. Felix' letzte Rose geht somit an Seyma. Er beteuert: "Ich bin überzeugt, dass du zur richtigen Zeit in mein Leben getreten bist."

Nicht nur für Seyma und Vivi, sondern auch für Felix war es ein besonders emotionales Finale. Kurz zuvor, bei den Dreamdates, kam es nämlich zum Eklat: Paulina verließ die Show freiwillig. Die Hamburgerin hatte erfahren, dass Felix mit einer der anderen Kandidatinnen intim geworden war und zog für sich einen Schlussstrich. Für den Vater eines Sohnes ein herber Verlust, wie er im Finale zugibt. "Ich hätte mir sehr gewünscht, dass es mit Paulina klappt, sage ich ehrlich", gesteht er.

RTL Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

RTL Viviane, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

RTL / Annette Etges Seyma, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025