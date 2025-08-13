Das hält Jannik Kontalis von Kritik an Oberbürgermeisterwahl

Jannik Kontalis (29) hat große Pläne: Der Reality-TV-Star will Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden. Auf Instagram gibt er seinen Fans und Followern regelmäßig Einblicke in seinen Wahlkampf. Doch nicht jeder beäugt seine politische Ambition mit Unterstützung. Einige Kritiker belächeln seinen geplanten Umschwung in seinem Karriereweg, woraufhin Jannik in seiner Story unmissverständlich Stellung bezog. "Es ist mir wirklich scheißegal, was andere sagen. Ich habe nur dieses eine Leben und ich werde mich bestimmt nicht von anderen Menschen einschränken lassen", stellte er klar und machte deutlich, dass ihn die Zweifler nicht aufhalten.

Besonders aus der Reality-TV-Branche, aus der der 29-Jährige ursprünglich stammt, sieht er sich Spott ausgesetzt. Doch Jannik denkt nicht daran, klein beizugeben und richtet eine deutliche Botschaft an die Hater. "Ihr solltet euch schämen, ihr solltet eigentlich Vorbilder sein", wetterte er. Der Ex von Yeliz Koc (31) betonte, dass niemand ausgelacht werden sollte, nur weil er etwas Neues ausprobiert. Stattdessen appelliert er an Respekt und Offenheit, gerade wenn jemand sich entschließt, neue Wege zu gehen.

Ganz neu ist dieses selbstbewusste Auftreten nicht. Mit klarer Botschaft und viel Persönlichkeit sorgt der Prominent getrennt-Teilnehmer seit Beginn seines Wahlkampfs dafür, dass er auffällt. Auf seinen Wahlplakaten, die seit Kurzem in Mönchengladbach zu sehen sind, setzt er auf das Motto: "Ich bin kein Politiker. Ich bin ein Mensch." Dabei zeigt sich Jannik entschlossen im Anzug und richtet sich mit ernstem Blick an die Wähler. Es bleibt abzuwarten, wie er sich gegen die etablierten Politiker behaupten wird, doch eines ist sicher: Jannik verfolgt seine Ziele mit beeindruckendem Durchhaltevermögen.

RTL Jannik Kontalis, "Prominent getrennt"-Kandidat

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis' Werbeplakat für seine Kandidatur

