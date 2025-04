Hat es sich "Are You The One?"-Chiara mit allen verscherzt?

Die sechste Staffel von Are You The One? neigt sich dem Ende zu. Eine Frage bleibt bislang jedoch offen – was ist zwischen Kandidatin Chiara und dem restlichen Cast vorgefallen? Während die übrigen Kandidaten einander in den sozialen Medien folgen und regelmäßig gemeinsam posten, fehlt von der 24-Jährigen jede Spur. Auch lässt sich keiner ihrer Co-Stars unter ihren Followern auf Instagram finden. Bei dem großen Wiedersehen, das vor wenigen Tagen abgedreht wurde, glänzte die gelernte Immobilienkauffrau durch Abwesenheit. Warum?

Kandidatin Ina greift die Spekulationen der Fans nun in einem TikTok-Video auf. "Na, was glaubt ihr, wer gestern zu feige war, zur Reunion zu erscheinen? Dabei gab es so viel zu besprechen…", schreibt sie unter dem Clip und stichelt damit mutmaßlich gegen Chiara. Dabei singt die Bielefelderin einen vielsagenden Sound mit: "Mädchen, bist du dumm oder kommst du jetzt klar?" Ihr Co-Star Anna scheint Inas Meinung zu teilen. "Ich denke eher Ersteres", kommentiert sie trocken.

Chiara ist nicht die Einzige, die nach Drehschluss scheinbar wenig mit den anderen am Hut hat. Auch Sinan gilt als Außenseiter der Staffel und kassierte in den sozialen Medien bereits böse Sprüche von seinen Co-Stars. Der Berliner steht jedoch über der Kritik, wie er im Interview mit Promiflash verriet. "Mit der Zeit habe ich gelernt, damit umzugehen. Natürlich wünscht man sich, dass die Leute einen anders wahrnehmen, aber am Ende kann man es sowieso nicht jedem recht machen", erklärte er.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Ina, "Are You The One?"-Kandidatin der 6. Staffel

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Sinan, "Are You The One"-Kandidat der 6. Staffel

Anzeige Anzeige

Anzeige