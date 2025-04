Chiara wirft dem "Are You The One?"-Cast Cybermobbing vor

Während der Ausstrahlung der diesjährigen Staffel Are You The One? begann die Gerüchteküche mächtig zu brodeln: Chiara soll es sich nach Drehschluss in Thailand mit beinahe allen ihren ehemaligen Co-Stars verscherzt haben. Beim großen Wiedersehen kamen die Vorwürfe zwar auf den Tisch, doch Chiara fehlte. Nun macht sie in einem langen Statement-Video auf Instagram reinen Tisch. Die Besitzerin eines Modelabels erklärt, dass ihr Verhalten, das kritisiert wird, mittlerweile ein Jahr zurückliege. "Ich weiß nicht, wie ihr euch in einem Jahr entwickelt, aber ich entwickele mich sehr", betont sie. Mit den meisten ihrer Handlungen könne sie sich heute nicht mehr identifizieren. Dennoch geht sie mit ihren Ex-Mitstreitern hart ins Gericht und wirft ihnen Cybermobbing vor.

Zu einer beim Wiedersehen angesprochenen Situation bezieht Chiara zudem explizit Stellung. Nach Drehschluss wurde sie mit Tano, der zu diesem Zeitpunkt angeblich mit Anna anbandelte, intim. Tano und Chiara schwiegen zunächst über ihre Affäre. Erst vier Monate später, als die Dinge zwischen Tano und Anna ernster wurden, weihte ihre gemeinsame Freundin Camelia sie in das Geheimnis ein. Chiara gesteht sich in dieser Situation jedoch keine Schuld ein. Vielmehr kritisiert sie, dass sie selbst nun zum Sündenbock gemacht wird, während Anna und Tano nun ein Paar sind. "Dass einem jetzt verziehen wird, nur weil er mit der besagten Person zusammen ist, das geht einfach nicht", findet sie.

Eine Person steht Chiara bei allem Zoff mit ihren Ex-Kollegen jedoch treu zur Seite: Sinan. Der Berliner erfuhr schon während des Drehs in Thailand Kritik von seinen Co-Stars – und bei der Ausstrahlung auch von den Zuschauern. Diese Erfahrung scheint Chiara und Sinan nun zu verbinden. "Gesprochen wie eine Löwin", kommentiert er unter ihrem Statement-Video und fügt ein rotes Herz hinzu.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaoliviax "Are You The One?"-Kandidaten Tano und Anna

Anzeige Anzeige

Instagram / sinansmile_ Sinan, "Are You The One?"-Kandidat der sechsten Staffel

Anzeige Anzeige

Anzeige