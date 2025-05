Diese Mitstreiter haben den AYTO-Jackpot mit Sophia geteilt

Reality-TV-Bekanntheit Sophia hat jetzt nach dem Ende der aktuellen Staffel von Are You The One? für eine Überraschung gesorgt: Obwohl sie als Doppelmatch ohne eigenen Gewinn aus der Show gegangen war, bekam sie von einigen Mitstreitern freiwillig einen Anteil ihres Preisgeldes überwiesen. In einem TikTok-Video nannte Sophia die Namen der großzügigen Spender: Anna, Joshua, Selina, Tori, Daisy, Khan, Levin, Camelia, Danish und auch Joanna teilten ihr Glück mit ihr. Besonders deutlich machte Sophia, wie sehr sie dieses Verhalten berührt hat – vor allem von Joanna schwärmte sie: "Das war mein Herz."

Die Liste derer, die Sophia unterstützt haben, war recht lang – was das Verhalten von zwei bestimmten Kandidatinnen, von denen kein Geld kam, für Sophia umso enttäuschender machte. "Von Ina und von Nasti war ich am meisten enttäuscht. Alle anderen sind mir pups egal", offenbarte sie offen. Besonders schmerzte sie, dass scheinbar gerade Ina in der Show betont hatte, in einem solchen Fall zu teilen: "Ich glaube, sie hat das letztendlich nur gesagt, damit sie, falls sie in der Situation gewesen wäre, nicht leer ausgegangen ist." Ähnlich kritisch äußerte sich Sophia zu Nasti, die zwar Kontodaten erfragt, dann aber doch nichts überwiesen hatte.

Schon nach dem großen Wiedersehen der "Are You The One?"-Staffel war deutlich geworden, wie unterschiedlich die Kandidaten mit ihrem Gewinn umgegangen sind. Während Kandidaten wie Selina sich von ihrem Anteil ein Auto gönnten und andere in Rekordzeit alles ausgaben, halfen Einzelne wie Kaan sogar ihren Familien. Das freundschaftliche Teilen des Gewinnerschecks ist bei "Are You The One?" keine Selbstverständlichkeit – hinter den Kulissen wird offenbar viel versprochen, aber nicht alles gehalten. Für Sophia bleibt nach dem großen TV-Abenteuer vor allem eines: Trotz kleiner Enttäuschungen zeigen sich viele ihrer Mitstreiter großzügig und sie macht kein Geheimnis daraus, wem sie besonders dankbar ist.

RTL / Frank Beer Moderatorin Sophia Thomalla und der "Are You The One?"-Cast 2025

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Sophia

